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  4. Prajwal Revanna to face custodial questioning over mobile phone use in Bengaluru jail
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (15:53 IST)

ప్రజ్వల్ రేవణ్ణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమ్ కార్డ్ ఎలా దొరికింది..? జైలులోకి మొబైల్ ఫోన్‌ ఎలా?

Prajwal Revanna
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:53 IST)
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Prajwal Revanna
అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలి జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మాజీ జేడీఎస్ ఎంపీ ప్రజ్వల్ రేవణ్ణను, బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలులో మొబైల్ ఫోన్ వినియోగించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారించేందుకు కర్ణాటక పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ మాజీ ప్రధాని హెచ్.డి. దేవెగౌడ మనవడు, జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యే హెచ్.డి. రేవణ్ణ కుమారుడు, కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి మేనల్లుడు అనేది తెలిసిందే. 
 
అధికారులు మంగళవారం నాడు రేవణ్ణ, ప్రతాప్ అనే మరో ఖైదీని బెంగళూరులోని ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల ప్రత్యేక కోర్టుకు తీసుకెళ్లి న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచారు. జైలులో మొబైల్ ఫోన్ లభ్యం కావడం, దాని వినియోగానికి సంబంధించి ప్రశ్నించేందుకు, బాడీ వారెంట్ కింద ప్రజ్వల్, మరో నిందితుడిని కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. 
 
బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలులోని రేవణ్ణ గది (సెల్) నుండి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్, పెన్ డ్రైవ్, ఛార్జర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత పరప్పన అగ్రహార పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఈ కేసు నమోదైంది. అనంతరం, రేవణ్ణ తన వీఐపీ సెల్ నుండి మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉన్న ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది. 
 
జైలులో ఆయన వివిధ సౌకర్యాలను పొందుతున్నట్లు కూడా ఆ వీడియోలో కనిపించడంతో, పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి జైలు భద్రతా ఉల్లంఘన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, రేవణ్ణతో కలిసి సెల్‌లో ఉన్న ప్రతాప్‌ను మొదటి నిందితుడిగా, రేవణ్ణను రెండవ నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు.
 
కోర్టు అనుమతి పొందిన తర్వాత మంగళవారం సాయంత్రానికి పోలీసులు రేవణ్ణను కస్టడీలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రేవణ్ణతో పాటు ప్రతాప్‌ను కూడా కోర్టులో హాజరుపరుస్తున్నారు. సెల్ నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ కలిగిన సిమ్ కార్డ్ వాడినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ మొబైల్ ఫోన్ తనతో పాటు సెల్‌లో ఉన్న ప్రతాప్‌దేనని రేవణ్ణ విచారణ అధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. 
 
సెల్ నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న డైరీని కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. అందులో రేవణ్ణ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నట్లు తెలిసింది. స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఆయన బంధువులకు కొన్ని కాల్స్ చేసినట్లు కూడా ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమ్ కార్డును ఎలా పొందారు జైలులోకి మొబైల్ ఫోన్‌ను ఎవరు తీసుకువచ్చారు. ఆ ఫోన్, ఇతర వస్తువులు వారి గదికి ఎలా చేరాయి. అలాగే జైలు భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లంఘించబడ్డాయా వంటి అంశాలపై పోలీసులు ఇప్పుడు రేవన్న, ప్రతాప్‌లను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
 
మొబైల్ ఫోన్ లేదా సిమ్ కార్డును సమకూర్చడంలో జైలు లోపల లేదా బయట ఉన్న ఎవరైనా సహకరించారా అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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