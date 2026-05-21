చనిపోయిన వ్యక్తి ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చాడు.. ఎలాగో తెలుసా?
ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడనుకుని అంత్యక్రియలు చేశారు. కానీ ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఇంటికి చేరుకున్నాడు. విశ్రామ్ ముండా అనే వ్యక్తి అదృశ్యమైన కొద్ది రోజులకే, అతని కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే, సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలోని రామ్గఢ్లో కొంతకాలం గడిపి, జార్ఖండ్లోని ఖుంటి జిల్లాలో ఉన్న తన ఇంటికి అతను తిరిగి వచ్చాడు. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఒక మృతదేహాన్ని ముండాదేనని కుటుంబ సభ్యులు పొరపాటున గుర్తించడం వల్లే, వారు ఆ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారని అధికారులు బుధవారం తెలిపారు.
వివరాల్లోకి పత్రటోలి గ్రామానికి చెందిన 45 ఏళ్ల ముండా, ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు మే 10న ఇంటి నుండి బయలుదేరి అదృశ్యమయ్యాడని ఖుంటి సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి వరుణ్ రజక్ తెలిపారు. అతని కుటుంబ సభ్యులు విస్తృతంగా గాలించినప్పటికీ, అతని ఆచూకీని కనుగొనలేకపోయారు. ఒక రోజు తర్వాత, పోలీసులు ఒక కాలువ నుండి గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. ఈ సమాచారం అందిన వెంటనే, బంధువులు ఖుంటి సదర్ ఆసుపత్రికి చేరుకుని, ఆ మృతదేహం ముండాదేనని గుర్తించారని ఆ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
ఆ మృతదేహం ఎత్తు, శరీర ఆకృతి, ముఖం ముండాను పోలి ఉండటంతో, కుటుంబ సభ్యులతో పాటు గ్రామస్తులు కూడా ఆ మృతదేహం తప్పిపోయిన వ్యక్తిదేనని భావించారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. చట్టపరమైన లాంఛనాలను పూర్తి చేసిన అనంతరం, అంత్యక్రియల నిమిత్తం పోలీసులు మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
గిరిజన సంప్రదాయాల ప్రకారం ఆ మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి ఖననం చేశారు. ఖననం జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, ముండా అకస్మాత్తుగా ఖుంటిలోని తన కుమార్తె అద్దె ఇంటికి చేరుకున్నాడు. అతన్ని చూసి బంధువులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎవరికీ సమాచారం ఇవ్వకుండా తాను రామ్గఢ్ వెళ్లానని అతను తన కుటుంబ సభ్యులకు వివరించాడని ఆ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. మరణించిన వ్యక్తిని కచ్చితంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా డీఎన్ఏ పరీక్ష నిర్వహించే నిమిత్తం, ఖననం చేసిన మృతదేహాన్ని వెలికితీసే ప్రక్రియను పోలీసులు ఇప్పుడు ప్రారంభించారని ఆ అధికారి అదనంగా పేర్కొన్నారు.
ఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.