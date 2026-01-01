సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్లో ప్రధాని మోడి ఓంకార జపం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సోమనాథ్ ఆలయంలో జరిగిన సామూహిక ఓంకార మంత్ర జపంలో పాల్గొన్నారు. కాగా జనవరి 8న ప్రారంభమైన ఈ సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వం 11 జనవరితో ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా శనివారం నాడు సోమనాథ్ గాథను కన్నులకు కట్టినట్లుగా డ్రోన్ షో ద్వారా ప్రదర్శించారు. ఇందుకుగాను 3 వేల డ్రోన్లను మోహరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని x ద్వారా... సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్ శుభ సందర్భంగా, సోమనాథ్ ఆలయ సముదాయంలో వైభవం మరియు దైవత్వంతో నిండిన డ్రోన్ ప్రదర్శనను చూసే అదృష్టం నాకు కలిగింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనపై మన ప్రాచీన విశ్వాసంతో ఆధునిక సాంకేతికత మిశ్రమం అందరినీ ఆకర్షించింది. పవిత్ర భూమి సోమనాథ్ నుండి వెలువడే ఈ కాంతి కిరణం భారతదేశ సాంస్కృతిక శక్తి యొక్క సందేశాన్ని మొత్తం ప్రపంచానికి తెలియజేస్తోంది అని పేర్కొన్నారు.