ప్రధాని మోదీ ఇటలీ పర్యటన విజయవంతం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన ఐదు దేశాల అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా ఇటలీలో తన పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించుకుని న్యూఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చారు. భారత్, ఇటలీ దేశాలు నిన్న తమ సంబంధాలను ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా ఉన్నతీకరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇది ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ఒక పెద్ద ముందడుగు.
వ్యవసాయం, కీలక ఖనిజాలు, ఆయుర్వేదం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, భారత నర్సులను ఇటలీకి తరలించేందుకు వీలు కల్పించడం వంటి పలు రంగాలలో ఇరు దేశాలు అనేక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. పన్ను నేరాలు, మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాదానికి నిధుల సమకూర్చడాన్ని అరికట్టడానికి కూడా ఇరు దేశాలు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి.
రోమ్లో తన ఇటలీ ప్రతిరూపమైన జార్జియా మెలోనితో కలిసి విడుదల చేసిన సంయుక్త పత్రికా ప్రకటనలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, ఇటలీ డిజైన్, కచ్చితత్వానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని, భారతదేశం మాత్రం భారీ స్థాయి, ప్రతిభ, సరసమైన ఆవిష్కరణలకు ఒక శక్తి కేంద్రంగా నిలుస్తుందని అన్నారు.
భారత్, ఇటలీలో డిజైన్ చేసి, అభివృద్ధి చేసి, ప్రపంచానికి అందించడం అనే సూత్రంపై భారత్, ఇటలీ ముందుకు సాగుతాయని ప్రధానమంత్రి తెలిపారు. భారత్-ఇటలీ రక్షణ పారిశ్రామిక రోడ్మ్యాప్ సహ-అభివృద్ధి, సహ-ఉత్పత్తికి మార్గం సుగమం చేసిందని ఆయన అన్నారు.
సంయుక్త ప్రకటన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతూ, షిప్పింగ్, పోర్టుల ఆధునీకరణ, లాజిస్టిక్స్, బ్లూ ఎకానమీ వంటి రంగాల్లో ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయని చెప్పారు. ఉగ్రవాదానికి నిధుల సమీకరణకు వ్యతిరేకంగా భారత్-ఇటలీ తీసుకున్న ఉమ్మడి చొరవ యావత్ ప్రపంచానికి ఒక ముఖ్యమైన ఉదాహరణగా నిలిచిందని మోదీ అన్నారు.
ఉక్రెయిన్, పశ్చిమ ఆసియా, ఇతర ఉద్రిక్తతల విషయంలో ఇరు దేశాలు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అన్ని సమస్యలను చర్చలు, దౌత్యం ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలన్నది భారతదేశ వైఖరి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇటలీ ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోని మాట్లాడుతూ, అనేక విధాలుగా ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యమని అన్నారు. అధునాతన తయారీ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధనం, అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ, రక్షణ రంగాలపై ఇరు దేశాలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయని ఆమె తెలిపారు. కీలక ఖనిజాలు, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమ, సముద్ర రవాణా, పర్యాటకం, సంస్కృతి రంగాలలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని శ్రీమతి మెలోని అన్నారు.
భారతదేశ అంతర్జాతీయ సంబంధాలను, సాంస్కృతిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో భాగంగానే ఆయన విజయవంతమైన పర్యటన జరిగిందని ఆకాశవాణి ప్రతినిధి నివేదిస్తున్నారు.
ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇటలీలో జరుపుతున్న తొలి ద్వైపాక్షిక పర్యటన ఇది కాగా, మొత్తంగా ఇది మూడవది. ఆయన పర్యటనలో పలు కీలక ఘట్టాలు, కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఆయన ఇటలీ అధ్యక్షుడు సెర్గియో మట్టారెల్లాను భేటీ అయ్యారు. భారత్-ఇటలీల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి సారిస్తూ, ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోనితో ప్రతినిధి బృందం స్థాయి చర్చలు జరిపారు.
Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.
'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడు
పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దంటున్న 'డ్రాగన్'
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'డ్రాగన్'. ఈ చిత్రం నుంచి తొలి అప్డేట్గా గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దు అంటూ ఓ సరికొత్త రికార్డును తనపేరుపై లిఖించుకున్నాడు. నాలుగు నిమిషాల నిడివికలిగిన ఈ గ్లింప్స్.... విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఇపుడు సరికొత్త రికార్డు దిశగా పయనిస్తోంది.
Sunil Narang: తెలంగాణ వర్సెస్ ఆంధ్రా గా ఫిలిం చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వుందా?
ఇటీవల ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారులు, నిర్మాతలు ఎవరికి వారు తమ సమస్యలను ఏకరువు పెడుతూ మీడియా ముందుకు రావడం అందులో నిర్మాత నాగవంశీకి, నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ అయినా తెలంగాణ వ్యక్తి సునీల్ నారంగ్ కు మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఆయన తెలంగాణ స్టేట్ ఫిలిం చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్ష పదవిలో వున్నారు ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్, ఏషియన్ మల్టీప్లెక్స్ల అధినేత, నిర్మాత సునీల్ నారంగ్.