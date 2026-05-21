  Prime Minister Modi Successfully Concludes His Visit To Italy, Marking Final Leg Of His 5-Nation Official Tour
ప్రధాని మోదీ ఇటలీ పర్యటన విజయవంతం

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన ఐదు దేశాల అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా ఇటలీలో తన పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించుకుని న్యూఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చారు. భారత్, ఇటలీ దేశాలు నిన్న తమ సంబంధాలను ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా ఉన్నతీకరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇది ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ఒక పెద్ద ముందడుగు. 
 
వ్యవసాయం, కీలక ఖనిజాలు, ఆయుర్వేదం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, భారత నర్సులను ఇటలీకి తరలించేందుకు వీలు కల్పించడం వంటి పలు రంగాలలో ఇరు దేశాలు అనేక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. పన్ను నేరాలు, మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాదానికి నిధుల సమకూర్చడాన్ని అరికట్టడానికి కూడా ఇరు దేశాలు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి.
 
రోమ్‌లో తన ఇటలీ ప్రతిరూపమైన జార్జియా మెలోనితో కలిసి విడుదల చేసిన సంయుక్త పత్రికా ప్రకటనలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, ఇటలీ డిజైన్, కచ్చితత్వానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని, భారతదేశం మాత్రం భారీ స్థాయి, ప్రతిభ, సరసమైన ఆవిష్కరణలకు ఒక శక్తి కేంద్రంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. 
 
భారత్, ఇటలీలో డిజైన్ చేసి, అభివృద్ధి చేసి, ప్రపంచానికి అందించడం అనే సూత్రంపై భారత్, ఇటలీ ముందుకు సాగుతాయని ప్రధానమంత్రి తెలిపారు. భారత్-ఇటలీ రక్షణ పారిశ్రామిక రోడ్‌మ్యాప్ సహ-అభివృద్ధి, సహ-ఉత్పత్తికి మార్గం సుగమం చేసిందని ఆయన అన్నారు.
 
సంయుక్త ప్రకటన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతూ, షిప్పింగ్, పోర్టుల ఆధునీకరణ, లాజిస్టిక్స్, బ్లూ ఎకానమీ వంటి రంగాల్లో ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయని చెప్పారు. ఉగ్రవాదానికి నిధుల సమీకరణకు వ్యతిరేకంగా భారత్-ఇటలీ తీసుకున్న ఉమ్మడి చొరవ యావత్ ప్రపంచానికి ఒక ముఖ్యమైన ఉదాహరణగా నిలిచిందని మోదీ అన్నారు. 
 
ఉక్రెయిన్, పశ్చిమ ఆసియా, ఇతర ఉద్రిక్తతల విషయంలో ఇరు దేశాలు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అన్ని సమస్యలను చర్చలు, దౌత్యం ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలన్నది భారతదేశ వైఖరి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
ఇటలీ ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోని మాట్లాడుతూ, అనేక విధాలుగా ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యమని అన్నారు. అధునాతన తయారీ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధనం, అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ, రక్షణ రంగాలపై ఇరు దేశాలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయని ఆమె తెలిపారు. కీలక ఖనిజాలు, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమ, సముద్ర రవాణా, పర్యాటకం, సంస్కృతి రంగాలలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని శ్రీమతి మెలోని అన్నారు.
 
భారతదేశ అంతర్జాతీయ సంబంధాలను, సాంస్కృతిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో భాగంగానే ఆయన విజయవంతమైన పర్యటన జరిగిందని ఆకాశవాణి ప్రతినిధి నివేదిస్తున్నారు.
 
ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇటలీలో జరుపుతున్న తొలి ద్వైపాక్షిక పర్యటన ఇది కాగా, మొత్తంగా ఇది మూడవది. ఆయన పర్యటనలో పలు కీలక ఘట్టాలు, కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఆయన ఇటలీ అధ్యక్షుడు సెర్గియో మట్టారెల్లాను భేటీ అయ్యారు. భారత్-ఇటలీల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి సారిస్తూ, ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోనితో ప్రతినిధి బృందం స్థాయి చర్చలు జరిపారు.
