ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో ప్రధాని మోదీ జియో పెవిలియన్ సందర్శన
ఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జియో యొక్క AI పెవిలియన్ను సందర్శించారు. జియో అభివృద్ధి చేసిన వివిధ AI-ఆధారిత నమూనాలు, పరిష్కారాల గురించి ఆయన తెలుసుకున్నారు. జియో ఇంటెలిజెన్స్, జియో సంస్కృతి AI, జియో ఆరోగ్య AI, జియో శిక్ష, జియో AI హోమ్ వంటి నమూనాలను ప్రధానమంత్రి వీక్షించారు. ఈ నమూనాలు వరుసగా ఎంటర్ప్రైజ్ ఇంటెలిజెన్స్, భారతీయ భాష మరియు సాంస్కృతిక కంటెంట్, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, విద్య పరిష్కారాలు మరియు స్మార్ట్ హోమ్ ఆధారిత AI లక్షణాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా, రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ ఆకాష్ అంబానీ, కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తున్న AI పర్యావరణ వ్యవస్థ మరియు దాని వివిధ కోణాల గురించి ప్రధానమంత్రికి వివరించారు. జియో చాలా కాలంగా అందరికీ AI అనే భావనను నొక్కి చెప్పింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ గతంలో మాట్లాడుతూ, టెక్నాలజీ యొక్క నిజమైన ప్రయోజనాలు ప్రజలకు చేరినప్పుడే లభిస్తాయని అన్నారు. ఈ దార్శనికతకు అనుగుణంగా, జియో అందరికీ AI అనే దార్శనికతను అనుసరిస్తోంది.
ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్కు భారతదేశం మరియు విదేశాల నుండి అనేక టెక్ కంపెనీలు మరియు విధాన నిపుణులు హాజరవుతున్నారు. జియో పెవిలియన్కు ప్రధానమంత్రి సందర్శన AI రంగంలో ప్రైవేట్ రంగ చొరవలపై దృష్టిని ఆకర్షించింది.