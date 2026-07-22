  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Prime Minister Narendra Modi has only two minutes of spare time; India is on the way of global power
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (15:27 IST)

Narendra Modi, ప్రధాని మోడీ టైంపాస్ చేసే సమయం 2 నిమిషాలే, ప్రపంచంలో హిందుస్థాన్ శక్తి

Narendra Modi
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (15:37 IST)
google-news
ప్రపంచంలో హిందుస్థాన్ మరింత శక్తివంతంగా వుందంటే అది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి (Narendra Modi) వల్లనేనంటూ ఇప్పటికే ఎంతోమంది నాయకులు చెప్పారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం నీట్ (NEET) ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పైన ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ(CJP) చేస్తున్న ఆందోళన నేపధ్యంలో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి గురించిన పాత వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు మహమ్మద్ ఫిరోజ్ ఖాన్ గతంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడిని ప్రశంసించిన వ్యాఖ్యల తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. 
 

ప్రధాని టైంపాస్ 2 నిమిషాలే...

ఆయన ఆ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... తనకు బంధువైన ఒకరు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో పనిచేస్తుంటారనీ, ఆయనను ఓ సందర్భంలో ప్రధాని మోడీ గారికి టైంపాస్ ఏమిటి అని అడిగాను. ఉదయం తొమ్మిదిన్నర నుంచి 10 గంటల మధ్య టీ తాగేందుకు ప్రధాని 2 నిమిషాలు అలా బైటకు వస్తారని, అదే ఆయన టైంపాస్ అంటూ వెల్లడించారు. ప్రపంచంలో హిందుస్థాన్ శక్తి ఎంతటిదో చాటిచెబుతున్న నాయకుడు ఆయన అంటూ ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా మన ప్రధానమంత్రి మోడి దినచర్య ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందాము.
 

తెల్లవారు జామున 4 గంటలకే నిద్ర లేస్తారు

భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని అనుసరిస్తారు. సుదీర్ఘ పని వేళలు చేస్తుంటారు. ఆయన దినచర్య సాధారణంగా తెల్లవారుజామున ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి వరకు సాగుతుంది. ప్రధాని ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 4:00 గంటలకు నిద్రలేస్తారు. నిద్రలేచిన వెంటనే యోగాసనాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ధ్యానం, సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు. కొద్దిసేపు ఉదయం నడక పూర్తి చేసి, రోజంతా చురుగ్గా ఉండటానికి కావలసిన మానసిక, శారీరక శక్తిని పొందుతారు.
 

ముఖ్యమైన ఇమెయిళ్ల పరిశీలన

ఉదయం 7:00 నుంచి 9:00 మధ్య సాధారణ అల్పాహారం తీసుకుంటారు. అల్లం టీతో పాటు గుజరాతీ లేదా సౌత్ ఇండియన్ శైలిలో తేలికపాటి ఉప్మా, ఖాక్రా వంటి అల్పాహారాన్ని తీసుకుంటారు. అల్పాహారం తీసుకుంటూనే వివిధ జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రికలను తిరగేస్తారు. ముఖ్యమైన ఇమెయిళ్లు, దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలపై అధికారులు ఇచ్చే ముఖ్యాంశాలను పరిశీలిస్తారు.
 

రాత్రి 8 గంటల వరకూ ఆఫీసులోనే..

ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రధాని కార్యాలయానికి వచ్చి రాత్రి 8:00 గంటల వరకూ పనిచేస్తారు. ఉదయం 9:00 గంటలకు సౌత్ బ్లాక్‌లోని PMO (ప్రధాని కార్యాలయం) లేదా తన నివాసంలోని ఆఫీసుకు చేరుకుంటారు. కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశాలు, వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షలు, విదేశీ దౌత్యవేత్తలతో భేటీలు నిరంతరం జరుగుతాయి. పర్యటనలు, బహిరంగ సభలు లేదా వర్చువల్ సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
 

సాత్విక ఆహారమే భోజనం...

ఆయన సంపూర్ణ శాకాహారి. సాధారణంగా గుజరాతీ శైలి పప్పు, ఖిచ్డీ, కఢీ, ఆకుకూరలతో కూడిన సాత్విక ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు. నవరాత్రుల సమయంలో ఆయన 9 రోజుల పాటు కఠినమైన ఉపవాస దీక్ష పాటిస్తారు. రాత్రి 8:00 గంటలకు పని పూర్తయితే వెళతారు, లేదంటే ముఖ్యమైన ఫైళ్ల పరిశీలన అర్థరాత్రి 1 గంట వరకూ చూస్తారు. రాత్రి వేళల్లో ముఖ్యమైన ఫైళ్లపై సంతకాలు చేయడం, కొత్త పథకాల పురోగతిని సమీక్షించడం చేస్తారు.  రాత్రి భోజనం తర్వాత తనకు వచ్చిన ప్రధానమైన ఇమెయిల్స్ పరిశీలించి, అవసరమైన వాటికి ప్రత్యుత్తరాలు ఇస్తారు.  
 

నిద్రపోయేది 4 గంటలే...

అర్ధరాత్రి 1:00 గంట దాటిన తర్వాత నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు. ఆయన రోజుకు కేవలం 3.5 నుండి 4 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రతిరోజూ దాదాపు 16 నుండి 18 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తూ, యోగా, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార నియమాల ద్వారా తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారు.

 
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీ

Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీహిందీ చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినా ఈ సినిమా ఇంకా మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా తన ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.

Ajay Bhupathi : ఆ కథను నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఉంచుకోమని మహేష్ బాబు అన్నారు

Ajay Bhupathi : ఆ కథను నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఉంచుకోమని మహేష్ బాబు అన్నారుఅజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా శ్రీనివాస మంగళపురం. మహేష్ బాబు మేనల్లుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని, రవీనా తాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. సి. అశ్విని దత్, జెమిని కిరణ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషించారు. సంఘర్షణల మధ్య తీవ్రమైన మలుపులు తిరిగే ఒక ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం సాగుతుంది.

Kajal Aggarwal: విడుదలకు ముందే చర్చకు తావిస్తున్న ది ఇండియా స్టోరీ

Kajal Aggarwal: విడుదలకు ముందే చర్చకు తావిస్తున్న ది ఇండియా స్టోరీఇండియాలో ఆహార భద్రత, ప్రజారోగ్యంకు గ్యారంటీ లేదు అనే పాయింట్ ను సరికొత్త కోనంలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ, ఇది ది ఇండియా స్టోరీ అనే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి జూలై 24న విడుదలకాబోతున్న ఈ సినిమా వర్తమాన సామాజిక అంశాలకు అద్దంపడుతోంది. ఓవైపు పంజాబ్ లో రైతుల ఉద్యమం, మరోవైపు విద్యార్థుల భవిష్యత్ నీట్ పేరుతో కాలరాయడం వంటివి జరుగుతున్న నేపథ్యం ఈ సినిమా విడుదల కావడం సినిమారంగంలో చర్చకు తావిస్తోంది.

ఆ పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్

ఆ పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్ఆపరేషన్ తర్వాత కోలుకోవడం కష్టం అంటూ తాను చేసిన పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, తాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని, తనకు ఏమీ కాలేదని బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ స్పష్టం చేశారు. పైగా, తనకు ఎలాంటి ఆపరేషన్ జరగలేదని తెలిపారు.

జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట

జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోటభారతదేశం పండుగ సీజన్‌కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్‌వర్క్, జియోహాట్‌స్టార్‌లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.