తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, video
భారతదేశంలోని అసోం రాష్ట్రంలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. శనివారం నాడు ప్రధాని మోడి అస్సాంలోని దిబ్రూఘర్ జిల్లాలోని C-130J విమానంలో ఈశాన్యంలోని మొదటి అత్యవసర ల్యాండింగ్ సౌకర్యం(ELF) వద్ద చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ చాబువా ఎయిర్ఫీల్డ్ నుండి బయలుదేరి, జాతీయ రహదారి-37లోని మోరాన్లోని ELF వద్ద దిగారు.
ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన మోరాన్ బైపాస్లో రూ.100 కోట్ల విలువైన ELF, 4.2 కి.మీ.ల రియన్ఫోర్స్డ్ స్ట్రెచ్, IAF ఫైటర్ జెట్లు, రవాణా విమానాలకు వ్యూహాత్మక, బహుళ-ఫంక్షనల్ రన్వేగా పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ఎమర్జెన్సీ రన్ వే రక్షణ, లాజిస్టిక్స్, విపత్తు ప్రతిస్పందనను బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడించారు. కాగా ఈ రన్ వే చైనాకు 300 కిలోమీటర్ల దూరంలోవుంది.