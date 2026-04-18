ప్రతిపక్ష పార్టీలు మహిళలకు వ్యతిరేకమా? జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్న ప్రధాని మోడీ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ శనివారం రాత్రి 8.30 గంటలకు జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రధాని కార్యాలయం సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. అయితే, ఆయన ఏ అంశంపై ప్రసంగిస్తారనే విషయంపై ఎటుంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుకు కేంద్రం తీసుకొచ్చిన 131 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టగా అది వీగిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనుండటం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
కాగా, శుక్రవారం ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగింది. ఇందులో మహిళా బిల్లు సభలో వీగిపోవడంపై ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం తెచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేసిందన్నారు. ఈ విషయంలో విపక్షాలు జీవితాంతం చింతిస్తాయన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వకుండా ప్రతిపక్ష పార్టీలు పెద్ద తప్పు చేశాయని పేర్కొన్నారు.
ఇందుకు వారు భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి సాకులు వెతుకుతున్నారని విమర్శించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు మహిళలకు వ్యతిరేకమనే విషయాన్ని ప్రతి గ్రామానికి చేరేలా తెలియజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, 298-230 ఓట్ల తేడాతో ఇది వీగిపోయింది.
మహిళా బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వకుండా విపక్షాలు పెద్ద తప్పు చేశాయి : ప్రధాని మోడీ
