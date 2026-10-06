ఖైదీ భార్యపై జైలు అధికారుల లైంగికదాడి.. ఆపై నకిలీ పత్రాలతో బాధితురాలి భర్త విడుదల
కర్నాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగుళూరు నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ కేసులో యావజ్జీవ కారాగారశిక్షను అనుభవిస్తున్న తన భర్తను విడిపించుకునేందుకు ఆయన భార్య చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అడ్డుపెట్టుకుని జైలు అధికారులు ఖైదీ భార్యపై లైంగికదాడికి పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసినట్టుగా నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి ఖైదీని జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. 2018లో ఈ ఘటన జరిగింది. తాజాగా బెంగుళూరు సెంట్రల్ జైలు ఇన్చార్జ్ సూపరింటెండెంట్ కర్ణ బి.క్షేత్రి ఈ యేడాది మే నెల 20వ తేదీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ బాగోతం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో సదరు ఖైదీతో పాటు ఒక జైలు ఉద్యోగిని అరెస్టు చేయగా, జైలు డీఐజీ స్థాయి అధికారిపై కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు.
బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలు ఇన్చార్జ్ సూపరింటెండెంట్ కర్ణ బి.క్షేత్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో.. శంకర్ అనే ఖైదీ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల నకిలీ కాపీని సమర్పించి, 2018 నవంబరు 13వతేదీన అక్రమంగా విడుదలయ్యాడని ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో పరప్పణ అగ్రహార పోలీసులు ఐపీసీ సెక్షన్లు 465, 468, 471, 420 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. చిక్కపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ కేసులో శంకర్కు 2004లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది. ఈ శిక్షపై అతడు హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులను ఆశ్రయించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ క్రమంలో భర్తను విడిపించేందుకు అతడి భార్య అప్పట్లో సెంట్రల్ జైలులో సెకండ్ డివిజన్ అసిస్టెంట్ (ఎన్డీఏ)గా పనిచేసి, ప్రస్తుతం ఫస్ట్ డివిజన్ అసిస్టెంట్ (ఎల్డీఏ)గా ఉన్న శ్రీకాంత్ను ఆశ్రయించింది. దీనిని ఆసరాగా చేసుకున్న ఆయన.. అతడిని జైలు నుంచి విడుదల చేస్తానని చెప్పి ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్, 2018 నవంబరు 2న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినట్లుగా ఓ నకిలీ ఉత్తర్వును సృష్టించాడు. ఈ నకిలీ పత్రం ఆధారంగా 2018 నవంబరు 13న శంకర్ను జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. ఈ ఆధారాలతో పోలీసులు ఖైదీ శంకర్, అధికారి శ్రీకాంత్ను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా, వారికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.
ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా ఖైదీ భార్య ఇచ్చిన వాంగ్మూలం మరింత సంచలనం రేపింది. తన భర్త విడుదల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో, అప్పటి చీఫ్ సూపరింటెండెంట్/డీఐజీగా పనిచేసిన సోమశేఖర్ కూడా తనను లైంగికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం సోమశేఖర్పై వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తుచేస్తున్నారు.