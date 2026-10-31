ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పిజ్జాలు పంచుకుంటూ డ్యాన్స్ చేయొచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేయకూడదా, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో ఓ మహిళ చిలకపచ్చ రంగు శారీ కట్టుకుని వేసిన డ్యాన్స్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి కారణం ఆమె ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో డ్యాన్స్ చేయడమే. ఆ వీడియోలో సదరు మహిళ... పక్కనే అధికారులు చూస్తుండగా ఎంతో చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. ఓ హిందీ పాటకు చేతులను తిప్పుతూ లయబద్ధంగా నాట్యం చేస్తూ కనిపించింది. ఈ డ్యాన్స్ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఇట్లా డ్యాన్స్ చేసేవాళ్లను డిస్మిస్ చేయాలి, ప్రజలకు చేయాల్సిన పనులను పక్కనబెట్టి ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తూ కాలయాపన చేస్తారా... డ్యాన్స్ చేసిన మహిళతో పాటు అక్కడ వీక్షిస్తున్నవారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం డ్యాన్స్ చేసిన మహిళకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ కార్యాలయాల్లో పిజ్జాలు, ఐస్ క్రీములు తింటూ నాట్యాలు చేయంగా లేనిది ఏదో కాసేపు అలా ఆమె డ్యాన్స్ చేస్తే తప్పేముంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మనుషులు కారా... తెల్లారి లేచిన దగ్గర్నుంచి కుర్చీలకు అతుక్కునిపోయి కూర్చోవాలా... చేయాల్సిన పనులు చేసాక అలా కాస్త డ్యాన్స్ చేస్తూ రిలాక్స్ అవ్వకూడదా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి మీరు ఏమంటారో?
सरकारी दफ्तर के अंदर महिला के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हरे रंग की साड़ी पहने एक महिला अधिकारियों के सामने फिल्मी गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है। कमरे में कंप्यूटर, फाइलें और अधिकारियों की कुर्सियां भी नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग सरकारी दफ्तरों के अनुशासन और मर्यादा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर जिस जगह जनता के काम होने चाहिए, वहां इस तरह के वीडियो कैसे बन रहे हैं? #ViralVideo #GovernmentOffice #SocialMedia— Nia Sharma (@Nia_Sharma01) October 31, 2026