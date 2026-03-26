రాహుల్లో పరిపక్వత లోపించింది... విపక్ష నేతగా ప్రియాంక బెటర్ : కిరణ్ రిజుజు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్ గాంధీలో పరిపక్వత లోపించిందన్నారు. విపక్ష నేతగా ప్రియాంకా గాంధీ బెటర్ అంటూ కితాబిచ్చారు. రాహుల్ గాంధీకి ఇంకా రాజకీయ పరిణతి రాలేదన్నారు.
గురువారం ఢిల్లీలో జరిగిన 'టైమ్స్ నౌ సమ్మిట్ 2026'లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీలో పరిపక్వత లోపించిందని తాను భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు. కేవలం ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడమే కాకుండా నిర్మాణాత్మక సూచనలు ఇవ్వడంలో విపక్ష నేత పాత్ర కీలకమని, కానీ రాహుల్ గాంధీలో అది కొరవడిందని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
రాహుల్తో పోలిస్తే ప్రియాంకా గాంధీకి రాజకీయాలపై మంచి అవగాహన, పట్టు ఉందన్నారు. ప్రజలతో కలిసిపోయే నైపుణ్యం ఆమెకు ఎక్కువగా ఉందని రిజిజు అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకవేళ ఆమె విపక్ష నేతగా ఉండివుంటే సభలో చర్చలు మరింత అర్థవంతంగా సాగి ఉండేవన్నారు.
అయితే, కిరణ్ రిజిజు వ్యాఖ్యల వెనుక రాజకీయ వ్యూహం దాగివుందని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ ఇమేజ్ను దెబ్బతీయడంతో పాటు గాంధీ కుటుంబంలో విభేదాలు సృష్టించేందుకు బీజేపీ నేతలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రియాంక పేరును తెరపైకి తెస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. మొత్తంగా విపక్ష నేతగా విషయంలో రిజిజు చేసిన ఈ పోలిక జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.