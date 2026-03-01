ఖమేనీ మృతిపై ప్రియాంకా మండిపాటు - కన్నుకు కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని గుడ్డిది చేస్తుంది...
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యపై కాంగ్రెస్ మహిళా నేత ప్రియాంకా గాంధీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కన్నుకు కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని గుడ్డిది చేస్తుంది అన్న మహాత్మా గాంధీ మాటలను ప్రియాంకా గాంధీ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఖమేనీ హతమైన విషయం తెల్సిందే. దీంతో పాటు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై ప్రియాంకా గాంధీ ఆదివారం ఎక్క్ వేదికగా స్పందించారు. ప్రపంచానికి ఇపుడు కావాల్సింది యుద్ధం కాదని శాంతి అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ప్రజాస్వామ్య దేశాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నామని చెప్పుకునే వారు, ఒక సార్వభౌమ దేశాధినేతను ఇలా లక్ష్యంగా చేసుకుని హత్య చేయడం, వేలాది మంది అమాయకుల ప్రాణాలు తీయడం అత్యంత హేమయైన చర్య అని ఆమె మండిపడ్డారు. దీనికి వారు ఏ కారణం చెప్పినా సమర్థనీయం కాదన్నారు. అనేక దేశాలు ఇపుడు ఈ ఘర్షణలోకి వచ్చేలా చేయడం విషాదకరమని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పనిలో పనిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై కూడా ఆమె విమర్శలు గుప్పించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ముందు సాగిలపడిన మన ప్రధాని మోడీ... కనీసం ఇపుడైనా ప్రభావిత దేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు ప్రియాంక పేర్కొన్నారు.