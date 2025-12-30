ప్రియాంకా గాంధీ ఇంట వివాహ వేడుక... ఎవరిది?
కాంగ్రెస్ మహిళా అగ్రనేత, వయనాడ్ లోక్సభ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ, పారిశ్రామికవేత్త రాబర్ట్ వాద్రా ఇంట శుభకార్యం జరుగనుంది. ఆ దంపతుల కుమారుడు రేహాన్ వాద్రా ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. ఈ నిశ్చితార్థ కార్యక్రమం ఇప్పటికే ముగిసిపోయినట్టు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. రేహాన్ వాద్రా తన స్నేహితురాలు అవీవా బేగ్ను పెళ్లాడనున్నట్టు సమాచారం.
రేహాన్ - అవీవా ఏడేళ్లుగా స్నేహితులు. ఇటీవల అవీవా ముందు రేహాన్ పెళ్లి ప్రతిపాదన తీసుకురాగా.. దానికి ఆమె ఆమోదించినట్లు సమాచారం. వీరి ప్రేమ బంధాన్ని ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించి నిశ్చితార్థం జరిపించినట్లు మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే దీనిపై గాంధీ, వాద్రా కుటుంబాల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అవీవా కుటుంబసభ్యులు ఢిల్లీకి చెందినవారని, వాద్రా కుటుంబంతో వీరికి సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని సమాచారం.
రేహాన్ వాద్రా విజువల్ ఆర్టిస్ట్. వైల్డ్లైఫ్, స్ట్రీట్, కమర్షియల్ ఫొటోగ్రఫీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2021లో ఢిల్లీలోని బికరేన్ హౌస్లో డార్క్ పర్సెప్షన్ పేరుతో తన తొలి ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. అవీవా కూడా ఫొటోగ్రాఫర్, ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.