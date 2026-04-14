తండ్రి మందలించాడని.. సైకిల్పై రాత్రంతా తొక్కుతూ 100 కిలోమీటర్లు.. ఎక్కడా ఆగలేదు..
ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి, తన తండ్రి మందలించడంతో కోపంతో ఇంటి నుండి పారిపోయాడు. అతను తన సైకిల్పై రాత్రంతా ఎక్కడా ఆగకుండా 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నంద్యాల చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుండి అతను రైలులో కర్ణాటకలోని రాయచూరుకు వెళ్లాడు.
చివరకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు అతన్ని గుర్తించారు. ప్రొద్దుటూరు సీఐ కొండారెడ్డి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు ఆ బాలుడు తన సోదరుడితో గొడవపడటంతో తండ్రి అతన్ని మందలించారు. తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆ బాలుడు, తన బ్యాగును సర్దుకుని, రాజుపాలెం-చాగలమర్రి రహదారి గుండా రాత్రంతా ఎక్కడా ఆగకుండా సైకిల్ తొక్కుతూ ఉదయం వేళకు నంద్యాల చేరుకున్నాడు.
డబ్బుల కోసం అతను తన సైకిల్ను అమ్మడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ దుకాణదారుడు ఆరా తీయడంతో, అతను నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో సైకిల్ను వదిలేసి, రైలులో రాయచూరుకు పయనమయ్యాడు.
తన కుమారుడు ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తండ్రి, అతని కోసం గాలించిన అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ బాలుడి వద్ద ఫోన్ లేకపోవడంతో, అతన్ని గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. అయితే, కేవలం సీసీటీవీ ఫుటేజీని ఆధారంగా చేసుకుని, పాఠశాల బ్యాగుతో సైకిల్ తొక్కుతూ వెళ్తున్న ఆ బాలుడిని పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు అతని ఆచూకీని నంద్యాల వద్ద ఉన్నట్లు కనిపెట్టారు.
కానిస్టేబుల్ నరసింహ నాయుడు నంద్యాలకు బయలుదేరి వెళ్లి, అక్కడ లాడ్జీలు, హోటళ్లు నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో గాలించారు. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఆ బాలుడి సైకిల్ను గుర్తించిన పోలీసులు, అతను రాయచూరు వెళ్లే రైలు ఎక్కినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు.
పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి, ఆ బాలుడిని తిరిగి ప్రొద్దుటూరుకు తీసుకువచ్చారు. సోమవారం అతనికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి.. అతని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.