విద్యార్థిపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు... ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్.. ఎక్కడ?
విద్యార్థిపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ఓ ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్కు గురయ్యారు. ఈ ఘటన బెంగుళూరు నగర పీఈఎస్ విశ్వవిద్యాలయంలో చోటుచేసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, మంగళవారం తరగతి గదిలో పాఠాలు చెబుతున్న సమయంలో అఫాన్ అనే విద్యార్థి బయటకు వెళ్లడానికి ప్రొఫెసర్ను అనుమతి అడిగాడు. అందుకు నిరాకరించిన ప్రొఫెసర్ ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ విద్యార్థిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సదరు విద్యార్థిని ఉగ్రవాది అని పిలుస్తూ, ఇరాన్ యుద్ధానికి నీలాంటివారే కారణమంటూ విమర్శించారు. ట్రంప్ వచ్చి నిన్ను తీసుకెళ్లిపోతాడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.
ఈ ఘటనను ఓ విద్యార్థి వీడియో తీసి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ విద్యార్థి విభాగం నేషనల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. విద్యార్థి మతాన్ని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ ఘటనపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ను విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. ఈ విషయంపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలిపింది.