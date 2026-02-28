విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలై
తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై, నటుడు, రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య నమోదైన చట్టపరమైన సమస్యను రాజకీయం చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసును సంబంధిత వ్యక్తులకు, కోర్టులకు వదిలేయడం ఉత్తమమని ఆయన అన్నారు.
విజయ్ భార్యకు సంబంధించిన పిటిషన్ డిసెంబర్లో చెంగల్పట్టు కోర్టులో దాఖలైందని, ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిందని వచ్చిన వార్తలను అన్నామలై విలేకరులతో ప్రస్తావించారు.
ఈ అంశాన్ని విజయ్, ఆయన భార్య, న్యాయవ్యవస్థ మధ్య వ్యక్తిగత విషయంగా మాత్రమే చూడాలని ఆయన వాదించారు. "నేను దీనిని విజయ్, ఆయన భార్య, కోర్టు మధ్య సమస్యగా చూస్తున్నాను. ఇది వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినది. దీనిని నేను రాజకీయం చేయాలనుకోవడం లేదు" అని అన్నామలై అన్నారు.
అదే సమయంలో, అవసరమైనప్పుడల్లా విజయ్ రాజకీయ ప్రకటనలకు ప్రతిస్పందించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇంకా తమిళనాడులో శాంతిభద్రతలు తీవ్రంగా క్షీణించాయని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఒక వ్యక్తి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు, అది అగ్ని వలయంలోకి ప్రవేశించినట్లే. మీరు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నంత కాలం, మీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని పరిశీలించకపోవచ్చు. కానీ మీరు ప్రజా జీవితంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, ప్రతిదీ పరిశీలించబడుతుంది. ఇది విజయ్తో సహా అన్ని నాయకులకు వర్తిస్తుంది” అని అన్నామలై తెలిపారు.
విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల కలిగే సవాళ్లు, పరిణామాల గురించి తెలుసుకునేవాడని ఆయన అన్నారు. అతను ఈ సమస్యలను దాటి ముందుకు సాగాలి. అతని రాజకీయ ప్రయాణం దీని కంటే పెద్దది. అంతిమంగా, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, ప్రజలు అతన్ని అంగీకరించాలా వద్దా అని నిర్ణయిస్తారు” అని అన్నామలై అన్నారు.
రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఇతర సినీ ప్రముఖులతో పోలికలు చూపుతూ, చిరంజీవి వంటి నటులను ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) ప్రారంభ రాజకీయ రోజులను కూడా అన్నామలై ఉదహరించారు. సినిమా నుండి ప్రజా జీవితానికి మారిన తర్వాత చాలా మంది గణనీయమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నారని పేర్కొన్నారు.
"ఒక విజయవంతమైన నటుడిగా, ఒకరు ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు, స్టార్డమ్ను ఆస్వాదించవచ్చు. కానీ రాజకీయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. దానికి ఓపిక అవసరం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.