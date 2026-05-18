నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ వెనుక బ్యూటీషియన్
ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 వెనుక ఓ బ్యూటీషియన్ హస్తమున్నట్టు సీబీఐ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్న జువాలజీ ఉపాధ్యాయురాలు మనీషా గురునాథ్ మందారేను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ లీక్ వెనుక ఒక బ్యూటీషియన్ హస్తమున్నట్టు సమాచారం.
మనీషా వాఘ్మారే.. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతోంది. ఆమెను మే 14న సీబీఐ అరెస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు సంస్థ కస్టడీలో ఉంది. ఆమె అరెస్టు అయిన రోజే కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ పీవీ కులకర్ణిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రోజు బోటనీ ప్రొఫెసర్ మనీషా గురునాథ్ మందరే అరెస్టు అయ్యారు.
నీట్ ప్రశ్నపత్రం తయారీ ప్యానల్లో సభ్యురాలైన మనీషా గురునాథ్ మందారేకు బోటనీ, జువాలజీ పేపర్ల యాక్సెస్ ఉందని కోర్టుకు దర్యాప్తు సంస్థ వెల్లడించింది. వాఘ్మారే, కులకర్ణి సహా ఇతర నిందితులతో కలిసి మనీషా గురునాథ్ కుట్ర పన్నారని, పరీక్షలో వచ్చే ప్రశ్నలను భారీగా డబ్బు ఇవ్వగలిగే విద్యార్థులకు అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ లీకేజీ కుట్రలో వాఘ్మారే పాత్ర కీలకమని దర్యాప్తు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రశ్నపత్రం తయారీలో మనీషా గురునాథ్ ప్రమేయం ఉందని తెలుసుకొని, ఆమెతో కలిసి ఓ పథకం పన్నిందని పేర్కొన్నాయి. తమ ప్లాన్లోకి కులకర్ణిని చేర్చుకున్నారు. పేపర్ కొనేందుకు సరైన విద్యార్థుల కోసం బ్యుటీషియన్ వెతికింది. ఇందులోభాగంగా ఆమె కొందరు విద్యార్థులను గుర్తించి వారితో రూ.10 లక్షలకు డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు సమాచారం. అలాగే తన ప్లాన్ను స్నేహితుడు ధనంజయ్ లోఖండేతోనూ పంచుకుందని సీబీఐ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ క్రమంలో ధనంజయ్ నాసిక్లో కౌన్సెలింగ్ బిజినెస్ నడుపుతోన్న శుభమ్ ఖైర్నార్ను సంప్రదించాడు. ఈ వ్యవహారంలో తొలుత శుభమ్ అరెస్టయ్యాడు. పరీక్ష రద్దయిన కొన్ని గంటల్లోనే అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వాఘ్మారే నుంచి నీట్ పేపర్లు ధనంజయ్కు, అక్కడి నుంచి శుభమ్కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. గురుగ్రామ్, జైపుర్లోని ఏజెంట్లకు అతడు పీడీఎఫ్లు పంపాడని ప్రాథమికంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో మరో అరెస్టు చోటుచేసుకుంది. మహారాష్ట్రలోని లాతూర్లో రేణుకై కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఫౌండర్ శివరాజ్ రఘునాథ్ను సీబీఐ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, దానిని ఇతరులకు చేరవేసిన గ్యాంగ్లో శివరాజ్ సభ్యుడని దర్యాప్తులో భాగంగా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో జరిపిన సోదాల్లో భాగంగా అతడి ఫోన్లో లీక్ అయిన ప్రశ్నపత్రం కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో అతడిని అరెస్టు చేశారు.
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.