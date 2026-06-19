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  4. Pune Man On Trek With Fiancée Dies In 400-Ft Fall At Lohagad Fort
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (14:38 IST)

కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్‌కు వెళ్లాడు.. 400 అడుగుల లోయలో పడి..?

Lovers
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (14:34 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (14:38 IST)
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పూణేకు చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యక్తి, మావల్ తహసీల్‌లోని లోహగడ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్‌కు వెళ్లినప్పుడు ఫోటోలు తీస్తుండగా లోయలో పడి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ గహుంజే నివాసి. అతను తన కుటుంబానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో డైరెక్టర్‌గా పనిచేసేవాడు  నవంబర్‌లో అతనికి వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో విశాల్ అగర్వాల్ తన కాబోయే భార్య పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం ఆమెతో పాటు ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి గురువారం ఉదయం కోటకు వెళ్లాడు. అక్కడ ఫోటోలు తీస్తుండగా కొండ అంచు వద్ద కాలు జారి సుమారు 400 అడుగుల లోతులో ఉన్న లోయలోకి పడిపోవడంతో అతను తీవ్ర గాయాలపాలై మరణించాడు. 
 
ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయని లోనావాలా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ దినేష్ తాయ్డే తెలిపారు. అగర్వాల్ వివాహం నవంబర్‌లో జరగాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌లో ఒక ప్యాలెస్‌ను కుటుంబ సభ్యులు బుక్ చేసుకున్నట్లు తెలిసిందని దినేష్ చెప్పారు. 
 
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే, పోలీసులు, శివదుర్గ్ మిత్ర ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూ టీమ్ సభ్యులు కలిసి, కఠినమైన భూభాగం, దట్టమైన పొదల మధ్య చిక్కుకున్న మృతదేహాన్ని వెలికితీసేందుకు మూడు గంటల పాటు ఆపరేషన్ నిర్వహించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం తరలించారు. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణంగా కేసు నమోదు చేశామని, తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
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