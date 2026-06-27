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కేతన్తో పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెప్పి వుంటే వివాహం రద్దు చేసేవాళ్లం.. గోయల్ సోదరుడు
పూణెకు చెందిన రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ మరణంపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో కొత్త వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన కాబోయే భర్తను వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించడమే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని నిందితురాలు సియా గోయల్ అంగీకరించినట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు.
Pune murder twist
కుటుంబ సభ్యులను నిరాశపరచడం ఇష్టం లేకపోవడంతో, నిర్ణయించబడిన వివాహాన్ని రద్దు చేసుకోవడం కంటే అగర్వాల్ను అంతం చేయడమే సులభమని భావించినట్లు విచారణలో గోయల్ అంగీకరించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. గోయల్, సహ నిందితుడు చేతన్ చౌదరిల పాత్రలపై పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేస్తున్న తరుణంలో ఇది వెలుగుచూసింది.
ఈ కుట్రకు సంబంధించిన వివరాలను నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు బృందం కుటుంబ సభ్యులను ప్రశ్నిస్తోంది. డిజిటల్ ఆధారాలను పరిశీలిస్తోంది. పూణెలో జరిగిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు నిందితురాలు సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడిగా భావిస్తున్న చేతన్ చౌదరిల జీవితాలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
జూన్ 18న లోహగడ్ కోట వద్ద కొండ పైనుంచి పడి రియల్టర్ అగర్వాల్ మరణించారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. నవంబర్లో జరగాల్సిన వివాహాన్ని కొనసాగించడం ఇష్టం లేకపోవడంతోనే గోయల్, చౌదరి కలిసి అతన్ని చంపడానికి కుట్ర పన్నారని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
పూణె రూరల్ పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కుటుంబ సభ్యులను ఎదుర్కొని వివాహాన్ని రద్దు చేసుకోవడం కంటే కాబోయే భర్తను చంపడమే సులభమని భావించినట్లు గోయల్ విచారణలో చెప్పింది. వివాహాన్ని నిరాకరించడం ద్వారా కుటుంబ సభ్యుల మనోభావాలు దెబ్బతినడాన్ని నివారించాలనుకున్నానని ఆమె పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పూణె, లోనావాలా పోలీసులు ఆరు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం గోయల్ తల్లిదండ్రులను లోనావాలా సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రశ్నిస్తుండగా, ఆమె సోదరుడు సాహిల్ గోయల్ను కూడా రెండో విడత విచారణ కోసం పిలిపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
దాదాపు 10 గంటల పాటు జరిగిన విచారణలో, తనకు చేతన్ చౌదరి తెలుసని, ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో తన సోదరి అతన్ని మొదటిసారి కలిసిందని సాహిల్ గోయల్ చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గత ఏడాది ఒక దీపావళి పార్టీలో మళ్లీ కలుసుకున్న తర్వాత వారిద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగిందని దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
జనవరి నుండి గోయల్, చౌదరి 2,000 సార్లకు పైగా మాట్లాడుకున్నారని, వారి సంభాషణల సమయం మొత్తం సుమారు 238 గంటలు ఉందని కాల్ వివరాల రికార్డులు సూచిస్తున్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు చెబుతున్నారు.
అయితే, చౌదరిని ఎప్పుడూ కలవలేదని లేదా మాట్లాడలేదని గోయల్ తల్లిదండ్రులు పోలీసుల వద్ద ఖండించారు.
ఇదే సమయంలో, చౌదరి కేవలం తన స్నేహితుడని గోయల్ తరఫు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. నిందితులిద్దరి పాత్రలను గుర్తించినట్లు భావిస్తున్నామని, కుట్ర కోణాన్ని బలపరిచేందుకు వారి మొబైల్ ఫోన్ల నుండి తొలగించిన డేటాను తిరిగి పొందే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు సియా గోయల్ సోదరుడు సాహిల్ గోయల్ను పోలీసులు దాదాపు 10 గంటల పాటు విచారించారు. ఈ సందర్భంగా అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సియా గోయల్కు కేతన్తో పెళ్లి ఇష్టం లేకపోయి ఉంటే ఒక్క మాట చెప్పినా వివాహం రద్దు చేసేవాళ్లమని సాహిల్ పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం.
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