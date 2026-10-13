డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న సామాజిక కార్యకర్త కాల్చివేత
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఓ సామాజిక కార్యకర్తను అందరూ చూస్తుండగా హత్య చేశారు. మృతుడుని ఫర్వీందర్సింగ్ జోతాగా గుర్తించారు. ఆయను ఓ మెడికల్ షాపు యజమాని కాల్చి చంపేశాడు. ఈ దారుణ మొత్తం జోతా ఫేస్బుక్ ఖాతా నుంచి ప్రత్యేక్ష ప్రసారం కావడం గమనార్హం. ఈ దారుణ మంగళవారం ఉదయం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని మాన్సా పట్టణంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కొన్ని సంవత్సరాలుగా డ్రగ్స్ మాఫియాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పర్విందర్ సింగ్ జోతా, స్థానిక మెడికల్ షాపుల్లో సింథటిక్ డ్రగ్స్ అక్రమ అమ్మకాలను సోషల్ మీడియా లైవ్ వీడియోల ద్వారా బహిర్గతం చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఉదయం, అశ్వనీ కుమార్ అనే వ్యక్తికి చెందిన మెడికల్ షాపు వద్దకు వెళ్లారు. ఉదయం అదే షాపులో నిషేధిత మందులు కొనుగోలు చేశాడని చెబుతున్న ఓ వృద్ధుడిని కూడా ఆయన వెంట తీసుకెళ్లారు. డ్రగ్స్ అమ్మకాలపై యజమానిని నిలదీయడంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
ఈ వాగ్వాదాన్ని జోతా ఫేస్బుక్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తుండగా, యజమాని అశ్వనీ కుమార్ తుపాకీ బయటకు తీశాడు. అది చూసిన జోతా ఏమాత్రం భయపడకుండా, 'నన్ను చంపు' అంటూ అతడికి పలుమార్లు సవాలు విసిరాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన అశ్వనీ కుమార్.. జోతాపై కాల్పులు జరిపాడు. పొట్ట, తొడ భాగంలోకి బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లగా, ఒక బుల్లెట్ కాలేయాన్ని చీల్చడంతో జోతా అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అతడిని మాన్సా సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఈ కాల్పుల్లో జోతా సహచరులలో ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
హత్య అనంతరం నిందితుడు అశ్వనీ కుమార్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. పోలీసులు అతడిని గుర్తించి, పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నిందితుడిపై గతంలోనూ పలు కేసులు నమోదై ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. తన క్రియాశీల కార్యకలాపాల వల్ల జోతా కూడా 2023లో ఒకసారి అరెస్టు అయ్యారు. ఈ హత్య ఘటన పంజాబ్లో మాదకద్రవ్యాల సమస్య తీవ్రతను మరోసారి కళ్లకు కట్టింది.