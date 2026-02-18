పెళ్ళి కుమార్తెపై కరెన్సీ నోట్ల వర్షం - రూ.8 కోట్లు వెదజల్లారా? (వీడియో)
పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని తర్న్ జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరూ ఔరా అని ఆశ్చర్యపోయే ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి కుమార్తెపై కరెన్సీ వర్షం కురిపించారు. ఇలా రూ.8 కోట్లకు పైగా నోట్లను వధువుపై వెదజల్లినట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
తర్న్ జిల్లాలో జరిగిన ఓ వివాహంలో వధువు వేదిక వద్ద నిలబడివుండగా కుటుంబ సభ్యులు ఆమెపై కరెన్సీ నోట్లను వెదజల్లుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెళ్ళి కుమార్తెపై వారు మొత్తం రూ.8 కోట్లకు పైగా కరెన్సీ నోట్లను వెదజల్లినట్టు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ వివాహం ఈ నెల 14వ తేదీన జరిగింది.
అయితే, ఈ వార్తలను వరుడి కుటుంబ సభ్యులు ఖండించారు. నృత్యం చేస్తున్న సమయంలో సరదాగా డబ్బును వధువుపై వెదజల్లినట్టు వరుడు సోదరుడు సికిందర్ సింగ్ తెలిపారు. పైగా సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్నట్టుగా వధువుపై వెదజల్లింది రూ.8 కోట్ల కరెన్సీ నోట్లు కాదని, కేవలం రూ.2 లక్షలు మాత్రమేనని, ఇలాంటి తప్పుటు వార్తలు ప్రచారం చేసిన సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలిపారు.