మహిళతో అక్రమ సంబంధం.. తండ్రీకొడుకుల జగడం.. కుమారుడి హత్య
ఒక మహిళతో తనకున్న సంబంధంపై జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం అనంతరం, 66 ఏళ్ల విశ్రాంత ఆర్మీ మ్యాన్ తన కుమారుడిని కాల్చి చంపి, ఆపై తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. సురీందర్ సింగ్ తన భార్య మరణానంతరం ఒక మహిళతో సంబంధం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు.
ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని భావించారు. అయితే, సింగ్ కుమారుడు గుర్శరణ్ సింగ్ (38) ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఆ మహిళతో తన తండ్రికి ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్శరణ్ అభ్యంతర పెడుతుండటంతో, తండ్రీకొడుకులు తరచుగా గొడవపడేవారని స్థానికులు తెలిపారు.
ఆదివారం రాత్రి, తండ్రీకొడుకులు మళ్ళీ అదే విషయంపై వాగ్వాదానికి దిగారని, ఆ గొడవ క్రమంగా తీవ్రరూపం దాల్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. సురీందర్ సింగ్ తన లైసెన్స్ కలిగిన 12-బోర్ డబుల్-బారెల్ తుపాకీని బయటకు తీయడంతో, తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి అతని కుమారుడు గుర్శరణ్ ఇంటి బయటకు పరుగులు తీశాడు.
సురీందర్ వీధిలో అతనిని వెంబడించి, కాల్పులు జరపడంతో గుర్శరణ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆ తర్వాత సురీందర్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి, ఏదో విష పదార్థాన్ని సేవించాడు. వెంటనే అతన్ని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, చికిత్స పొందుతూ మరణించాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.
తండ్రీకొడుకుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం పరీక్ష నిమిత్తం పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే, ఈ నేరానికి ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వారు తెలిపారు. గుర్శరణ్ అవివాహితుడు.
ఇంగ్లాండ్- కెనడాలలో నివసిస్తున్న గుర్శరణ్ ఇద్దరు సోదరీమణులకు ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సురీందర్ ఒక బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా విధులు నిర్వర్తించేవాడు.