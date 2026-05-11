సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (15:39 IST)

మహిళతో అక్రమ సంబంధం.. తండ్రీకొడుకుల జగడం.. కుమారుడి హత్య

ఒక మహిళతో తనకున్న సంబంధంపై జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం అనంతరం, 66 ఏళ్ల విశ్రాంత ఆర్మీ మ్యాన్ తన కుమారుడిని కాల్చి చంపి, ఆపై తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. సురీందర్ సింగ్ తన భార్య మరణానంతరం ఒక మహిళతో సంబంధం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. 
 
ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని భావించారు. అయితే, సింగ్ కుమారుడు గుర్శరణ్ సింగ్ (38) ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఆ మహిళతో తన తండ్రికి ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్శరణ్ అభ్యంతర పెడుతుండటంతో, తండ్రీకొడుకులు తరచుగా గొడవపడేవారని స్థానికులు తెలిపారు. 
 
ఆదివారం రాత్రి, తండ్రీకొడుకులు మళ్ళీ అదే విషయంపై వాగ్వాదానికి దిగారని, ఆ గొడవ క్రమంగా తీవ్రరూపం దాల్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. సురీందర్ సింగ్ తన లైసెన్స్ కలిగిన 12-బోర్ డబుల్-బారెల్ తుపాకీని బయటకు తీయడంతో, తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి అతని కుమారుడు గుర్శరణ్ ఇంటి బయటకు పరుగులు తీశాడు. 
 
సురీందర్ వీధిలో అతనిని వెంబడించి, కాల్పులు జరపడంతో గుర్శరణ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆ తర్వాత సురీందర్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి, ఏదో విష పదార్థాన్ని సేవించాడు. వెంటనే అతన్ని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, చికిత్స పొందుతూ మరణించాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. 
 
తండ్రీకొడుకుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం పరీక్ష నిమిత్తం పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే, ఈ నేరానికి ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వారు తెలిపారు. గుర్శరణ్ అవివాహితుడు. 
 
ఇంగ్లాండ్- కెనడాలలో నివసిస్తున్న గుర్శరణ్ ఇద్దరు సోదరీమణులకు ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సురీందర్ ఒక బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా విధులు నిర్వర్తించేవాడు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

Varun Sandesh : నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అంటోన్న వరుణ్ సందేశ్నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అనే టైటిల్ తో వరుణ్ సందేశ్ కథానాయకుడు సినిమా ప్రారంభమైంది. శివ కంఠంనేని, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు నిర్మాతలు. వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న స్వాతి ప్రకాష్ మంత్రిప్రగడ దర్శకత్వంలో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో ఒక చక్కటి ప్రేమ కథగా ఈ చిత్రం రానుంది. ప్రవీణ్, మోహిత్, సత్య శ్రీ (జబర్దస్త్) తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించనున్నారు.

Rajendra Prasad : ట్రెండీ కామెడీ తో విడుదలకు సిద్ధం అయిన నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ పాంచాలి పంచభర్తృకకామెడీ సినిమాలకు ఎప్పటికి ఆదరణ ఉంటుంది . టైటిల్ లోనే వైవిధ్యం చూపిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కామెడీ కథాంశం తో విడుదలకు సిద్ధం ఐన "పాంచాలి పంచభర్తృక " సినిమా లోని " సెనోరిటా రాసిస్తా నా ఆస్తి నీ పేరిట " అనే రెట్రో స్టైల్ లో ఉన్న పాటను ఇటీవల విడుదల చేసారు. ఈ పాట సోషల్ మీడియా లో ట్రేండింగ్ గా నిలిచి ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది . ఈ సందర్బంగా సినిమా యూనిట్ మీడియా తో పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమా విశేషాలని పంచుకున్నారు .

