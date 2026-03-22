ప్రభుత్వ అధికారి ఆత్మహత్య - పంజాబ్ మంత్రిపై కేసు
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఓ ప్రభుత్వ అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ రాష్ట్ర మంత్రిపై కేసు నమోదైంది.. తన ఆత్మహత్యకు మంత్రి లాల్షిత్ సింగ్ భుల్లర్ కారణమంటూ ఆ ప్రభుత్వ ఆధికారి ఓ వీడియో రికార్డు చేసి బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు రావడంతో ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సింగ్ జోక్యం చేసుకుని మంత్రితో రాజీనామా చేయించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని గంటల్లోనే భల్లర్తో పాటు ఆయన తండ్రిపైనా కేసు నమోదు చేశారు.
పంజాబ్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ జిల్లా మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న గగనీ దీప్ సింగ్ రంధావా శనివారం తెల్లవారుజామున విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. చనిపోవడానికి ముందు ఆయన రికార్డ్ చేసిన 12 సెకన్ల వీడియోలో "మంత్రి లాలిజిత్ భుల్లర్ భయంతోనే నేను విషం తాగుతున్నాను. నేను ఇక బతకను" అని పేర్కొన్నారు. టెండర్ల విషయంలో మంత్రి తనను తీవ్రంగా వేధించారని, గన్పాయింట్తో బెదిరించి తప్పుడు వీడియోలు రికార్డ్ చేయించుకున్నారని రంధావా కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ ఉదంతంపై సీఎం భగవంత్ మాన్ వెంటనే స్పందించి, విచారణ పారదర్శకంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో మంత్రి భుల్లర్ రాజీనామాను తీసుకున్నారు. చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కాదని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అమృత్సర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ నివేదికల ప్రకారం, రాజీనామా అనంతరం అమృత్ సర్ పోలీసులు మాజీ మంత్రి లాలిత్ సింగ్ భుల్లర్, ఆయన తండ్రి సుఖదేవ్ సింగ్లపై 'ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం' కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. మంత్రి నివాసంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.