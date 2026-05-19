కాలువలో శవమై తేలిన యువ గాయని... ఎవరు?
పంజాబీ యువ గాయని, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఇందర్ కౌర్ (29) కాలువలో శవమై తేలారు. మెను గుర్త తెలియని వ్యక్తులు దారుణంగా హత్య చేసిన శవాన్ని కాలువలో పడేయగా, మృతదేహం మంగళవారం బయటపడింది. ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి హత్య చేశారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తుండగా, ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లుథియానాలోని జమాల్ పూర్కు చెందిన ఇందర్ కౌర్ ఈ నెల 13వ తేదీన కారులో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఆమె తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు... కెనడా నివసించే సుఖ్విందర్ సింగ్ను ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించారు. ఈ కేసులో అతనికి సహకరించిన అతని తండ్రి ప్రీతం సింగ్, స్నేహితుడు కరమ్ జీత్ సింగ్లను అరెస్టు చేశారు.
సుమారు మూడేళ్ల క్రితం ఇన్స్టా ఖాతాలో సుఖ్విందర్తో ఇందర్ కౌర్కు పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే, అతనికి వివాహమై భార్యతో పాటు పిల్లలు ఉన్నట్టు తెలుసుకుని అతనితో సంబంధాన్ని తెంచుకుంది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని సుఖ్విందర్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడు. అందుకు ఆమె నిరాకరించడంతో ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ హత్య చేసేందుకు సుఖ్విందర్ సింగ్ కెనడా నుంచి నేపాల్ మీదుగా పంజాబ్ వచ్చాడని, పథకం ప్రకారం అమెను హత్య చేయించి తిరిగి కెనడాకు పారిపోయాడని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందర్ కౌర్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సమ్రాల్ సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఒకపుడు గాయనిగా రాణించిన ఆమె గత ఐదేళ్లుగా బౌటిక్, మేకప్ స్టూడియో నడుపుతోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఐక్య నా బిడ్డ లాంటిది, మా ఈ ట్రస్ట్ వాయిస్లెస్కి వాయిస్గా ఉంటుంది: మనోజ్ మంచు
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
నారా లోకేష్కు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వుండాలని భావిద్దాం, బావ ఫోటో పెట్టావు: పూనమ్ కౌర్ ట్వీట్
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.