మగాళ్లు కూడా వీధి కుక్కల్లాంటివారు.. ఎపుడు అత్యాచారం - హత్య చేస్తారో తెలియదు : నటి రమ్య
కన్నడ నటి, క్రియాశీలక రాజకీయ మహిళా నేత, జంతు ప్రేమికురాలు రమ్య వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చారు. వీధి కుక్కలను ఆశ్రయ కేంద్రాల్లో ఉంచాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కుక్కల్లో ఏది కాటేస్తుందో, ఏది కాటేయదో ముందుగా తెలుసుకోవడం కష్టమని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వ్యాఖ్యలను ఆధారంగా చేసుకుని నటి రమ్య మగాళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చి, మగాళ్ళు కూడా ఎవరు అత్యాచారం చేస్తారో, ఎవరు హత్య చేస్తారో తెలియదంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలపై ఆమె సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ, మగాళ్లను కూడా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. వారు ఎపుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలియదు. ఎపుడు అత్యాచారం చేస్తారో, ఎపుడు హత్య చేస్తారో తెలియదు. అలాంటపుడు పురుషులందరినీ జైలులో పెట్టేయాలా అంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీధి కుక్కల సమస్యను పురుషులతో పోల్చడం సరికాదని పలువురు మండిపడుతున్నారు.