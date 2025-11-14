రేడియాలజిస్ట్ రాక్షసత్వం - మహిళ ప్రైవేట్ పార్టులను తాకుతూ... (వీడియో)
బెంగుళూరు నగర శివార్లలోని అనేకల్లోని ఒక స్కానింగ్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న జయకుమార్ అనే రేడియాలజిస్ట్.. 34 ఏళ్ల మహిళ చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదుతో ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో అనేకల్లోని విధాత స్కూల్ మెయిన్ రోడ్లోని ప్లాస్మా మెడినోస్టిక్స్కు స్కానింగ్ కోసం వెళ్లినప్పుడు రేడియాలజిస్ట్ తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించాడు.
హోసూర్ రోడ్లోని అనేకల్ నివాసి అయిన ఆ మహిళ సోమవారం సాయంత్రం జయకుమార్పై ఫిర్యాదు చేసింది. ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయిన ఆ మహిళ అనారోగ్యం కారణంగా నవంబర్ 7న తన భర్తతో కలిసి అనేకల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లానని పేర్కొంది. అక్కడి వైద్యుడు స్కాన్ చేయించుకోవాలని కోరారు.
సోమవారం, ఆమె తన భర్తతో కలిసి ప్లాస్మా మెడినోస్టిక్స్కు వెళ్లింది. నిందితుడు, ఆమెను రెండు గ్లాసుల నీరు తాగమని అడిగిన తర్వాత, స్కానింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను తాకడం ప్రారంభించాడని తెలుస్తోంది. ఆమె ప్రశ్నించినప్పుడు అతను ఆమెను అరిచాడని, తనకు అనుమానం ఉంటే వెళ్లిపోమని కూడా చెప్పాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
గది నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఆమె ఈ విషయాన్ని తన భర్త దృష్టికి తీసుకువచ్చింది. రెండవ స్కాన్ సమయంలో రేడియాలజిస్ట్ను చిత్రీకరించమని అతను ఆమెను అడిగాడు. ఆమె మళ్ళీ లోపలికి వెళ్లి ఆమె మొబైల్ కెమెరాను ఆన్ చేసినట్లు తెలిసింది, మరియు నిందితుడు ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను మళ్ళీ తాకినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎవరికైనా ఈ విషయం చెబితే చంపేస్తానని నిందితుడు బెదిరించాడని ఫిర్యాదుదారుడు పేర్కొన్నాడు. గది నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఆ మహిళ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది.
రేడియాలజిస్ట్ను ఫిర్యాదుదారుడి కుటుంబం స్టేషన్కు తీసుకువచ్చిందని, కానీ పోలీసులు చర్య తీసుకోకుండా అతన్ని వెళ్లనివ్వడంతో జయకుమార్ తన ఎస్యూవీ వాహనంలో పారిపోయాడు. దీని తరువాత, కుటుంబ సభ్యులు స్టేషన్ వెలుపల నిరసన చేపట్టారు. వారు నిరాధారమైనవారని మరియు పోలీస్ స్టేషన్ వెలుపల ఎవరూ నిరసన వ్యక్తం చేయలేదని అనేకల్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
రేడియాలజిస్ట్ ఇప్పటికీ పరారీలో ఉన్నాడు. అతన్ని అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. నిందితుడిని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చినట్లయితే, ఇంత తీవ్రమైన కేసులో అతన్ని ఎలా వదిలివేస్తారు అని అధికారి ప్రశ్నించారు. లైంగిక వేధింపులు, క్రిమినల్ బెదిరింపులు మరియు శాంతికి భంగం కలిగించే ఉద్దేశ్యంతో ఉద్దేశపూర్వక అవమానం కేసును రేడియాలజిస్ట్పై నమోదు చేశారు. కాగా, ఆ మహిళ పట్ల రేడియాలజిస్ట్ అసభ్య ప్రవర్తనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.