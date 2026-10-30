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  4. Rafale makes first landing on INS Vikrant aircraft carrier: Watch video
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (17:45 IST)

వాహ్.. వాట్ ఏ ల్యాండింగ్ : ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్‌పై రఫేల్ యుద్ధ విమానం (Video)

Rafale marine aircraft
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (17:45 IST)
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భారత నౌకాదళంలోని అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక 'ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌'పై రఫేల్‌ మెరైన్ యుద్ధ విమానం విజయవంతంగా ల్యాండ్‌ అయింది. దీంతో విమానాన్ని భారత నౌకాదళంలోకి ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు.. దాని విమాన వాహక నౌక కార్యకలాపాలలో అనుసంధానించే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగు పడింది. 
 
ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ నుంచి దీని కార్యకలాపాల కోసం అవసరమైన మార్పులను అంచనా వేసేందుకు నౌకాదళం గోవాలో రఫేల్ మెరైన్ విమాన పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. విమాన వాహక నౌకతో యుద్ధ విమాన అనుకూలతను ధ్రువీకరించడం, మోహరింపునకు సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
 
దేశ యుద్ధ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా మెరుగుపరిచేలా మరో 26 శత్రుభీకర రఫేల్‌ యుద్ధవిమానాలు మన నౌకాదళ అమ్ములపొదిలో చేరనున్నాయి. ఈ మేరకు ఫ్రాన్స్‌ సర్కారుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది సుమారు రూ.63,000 కోట్ల విలువైన ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. 
 
ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, 22 సింగిల్-సీట్ యుద్ధ విమానాలు, నాలుగు ట్విన్-సీట్ శిక్షణా విమానాలతో పాటు ఆయుధాలు, సిమ్యులేటర్లు, శిక్షణ, అనుబంధ పరికరాలు ఇతర లాజిస్టిక్స్ మద్దతు వంటివి ఉన్నాయి. 2030 నాటికి ఈ విమానాల డెలివరీలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది. వీటిని నడిపే పైలట్లకు భారత్‌-ఫ్రాన్స్ కలిసి సంయుక్తంగా శిక్షణనిస్తాయి. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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