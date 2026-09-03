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  4. Raghav Chadha’s Name Deleted from Punjab Voter Roll, Alleges Vendetta
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (13:06 IST)

Raghav Chadha: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వంపై ఫైర్.. రాఘవ్ చద్దా పేరు ఆ వర్గంలో చేర్చారు..

Raghav Chadha
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (13:06 IST)
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Raghav Chadha
పంజాబ్‌లోని ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరును పొరపాటున వలస వెళ్ళినవారు అనే వర్గంలో చేర్చారని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా ఆరోపణలు చేశారు. ఇది రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్య అని ఆయన విమర్శించారు. 
 
తాను పంజాబ్ నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాజ్యసభ ఎంపీనని, మొహాలీలో తన ఓటర్ ఐడి నమోదై ఉందని, అయినప్పటికీ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరును వలస వెళ్ళినవారుగా పేర్కొన్నారని చద్దా తెలిపారు. అంతిమ ఓటర్ల జాబితా ఇంకా ప్రచురితం కాలేదని, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అభ్యంతరాలు- సవరణల ప్రక్రియలో పేర్లను సరిచేసుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న పరిష్కార మార్గాలను తాను ఇప్పటికే వినియోగించుకుంటున్నట్లు ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన చద్దా, ఆప్ ప్రభుత్వం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విషయంలోనూ తన ప్రతీకార రాజకీయాలను ప్రదర్శించిందని ఆరోపించారు. 
 
ఈ చర్యను స్పష్టమైన రాజకీయ కక్షసాధింపుగా అభివర్ణించారు. ఈ ప్రక్రియలో పంజాబ్ ప్రభుత్వ అధికారులు వివిధ స్థాయిలలో ప్రమేయం కలిగి ఉన్నారని చద్దా ఆరోపించారు. 
 
తన విషయంలో నిబంధనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారని పేర్కొన్న ఆయన, ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యక్తిగత ఆస్తి కాదని స్పష్టం చేశారు. ఆప్‌ను వీడి బీజేపీలో చేరిన ఇతర ఎంపీలను కూడా పంజాబ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా చేసుకుందని ఆయన ఆరోపించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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