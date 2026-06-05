సంబంధిత వార్తలు
- దివ్యాంగ డ్యాన్సర్లకు రాఘవ లారెన్స్ కరెన్సీ అభిషేకం (Video)
- దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే
- రాఘవ లారెన్స్, సోదరుడు ఎల్వీన్, డిస్కో శాంతి నటించిన బుల్లెట్టు బండి టీజర్
- అన్నామలై కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుకు ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డు.. హస్తినలోనే మాజీ ఐపీఎస్
- ఢిల్లీ హోటల్ అగ్నిప్రమాదం: పరుపులు వేసి 8 మందిని రక్షించిన వ్యాపారి రియాజుద్దీన్ మన్సూరి, వీడియో
తిరుచ్చి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ నుంచి రాఘవ లారెన్స్ పోటీ?
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తిరుచ్చి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో సినీ హీరో, దర్శక నిర్మాత, సామాజిక సేవకుడు రాఘవ లారెన్స్ పోటీ చేస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇటీవల జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్.. పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానానికి విజయ్ రాజీనామా చేశారు.
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. తమిళనాడులోని కీలక నియోజకవర్గాల్లో తమ ఉనికి మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు టీవీకేలో జనంలో మంచి పేరున్న వ్యక్తుల కోసం అన్వేషిస్తున్నట్టు తెలిసింది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న రాఘవ లారెన్స్ వైపు టీవీకే ఆశగా చూస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తిరుచ్చి తూర్పు నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా రాఘవ లారెన్స్ను బరిలో నిలిపితే పార్టీ మరింత బలపడుతుందని టీవీకే భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు, హీరోయిన్ త్రిష ఈ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తుందని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ అవన్నీ పుకార్లేనని తేలిపోయాయి.
విజయ్ టీవీకే పార్టీకి రాఘవ లారెన్స్ వ్యతిరేక కాకపోవడం టీవీకే వ్యూహానికి మరింత కలిసొచ్చే అంశం. విజయ్ టీవీకే పార్టీ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన సమయంలో రాఘవ లారెన్స్ టీవీకే విజయం హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ తన ఎక్స్ ఖాతాలో కూడా పోస్ట్ పెట్టారు. మరోవైపు, తన రాజకీయ ప్రవేశం తన గురువు రజనీకాంత్ సలహా తీసుకున్నట్టు తెలిసింది.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.