Rahul Gandhi: నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీ
ఇటీవల ఖరారు చేయబడిన ఇండియా-యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దీనిని తొందరపాటుతో కూడిన రాజీగా అభివర్ణించారు.
న్యూఢిల్లీలో పార్లమెంటు వెలుపల విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, దాదాపు నాలుగు నెలలుగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం రాత్రికి రాత్రే అకస్మాత్తుగా ఎలా ఆమోదం పొందిందని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు.
గతంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ఒత్తిడికి ప్రధాన మంత్రి లొంగిపోయారని, ప్రభుత్వం తన రాజకీయ ఇమేజ్ను కాపాడుకోవడానికి రైతు ప్రయోజనాలను ప్రమాదంలో పడేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
తన ప్రపంచ ఇమేజ్ దెబ్బతింటుందనే భయంతో ప్రధాని ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం వెనుక ఉన్న అత్యవసర పరిస్థితిని అమెరికాలో కొనసాగుతున్న వివాదాలతో ముడిపెట్టారు.
పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీకి సంబంధించిన చట్టపరమైన సమస్యలు, ఎప్స్టీన్ ఫైళ్ల చుట్టూ కొనసాగుతున్న గోప్యతతో సహా, ఈ అంశాలు భారత నాయకత్వంపై ఒత్తిడిని పెంచాయని ఆరోపించారు.
లోక్సభలో మాట్లాడే అవకాశం నిరాకరించడంపై రాహుల్ గాంధీ నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణే ఆత్మకథ చుట్టూ జరిగిన చర్చలను ప్రస్తావిస్తూ, ప్రభుత్వం చర్చను అడ్డుకుందని, సభలో ప్రతిపక్షాలు ధృవీకరించబడిన ఆందోళనలను లేవనెత్తకుండా నిరోధించిందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ పరిస్థితిని ఆయన అపూర్వమైనదిగా అభివర్ణించారు.
రాష్ట్రపతి ప్రసంగ చర్చ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడికి మాట్లాడే హక్కును నిరాకరించడం పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాన్ని దెబ్బతీస్తుందని వాదించారు. వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎందుకు తొందరపెట్టారో, అది చివరికి ఎవరి ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడుతుందో దేశానికి స్పష్టత అవసరం అని ఆయన అన్నారు.