రాజీనామా చేసేలా చేస్తాం : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు రాహుల్ హెచ్చరిక
కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గట్టిహెచ్చరిక చేశారు. ఇప్పటికే జ్ఞానేశ్ కుమార్ నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు.. కానీ ఆయనకై ఆయన రాజీనామా చేసేలా చేస్తామంటూ బహిరంగంగా హెచ్చరించారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం కంటికి రెప్పలా కాపాడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో నిరసనలు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో భారీగా పోలీసులను మొహరించడం వెనుక ఉద్దేశం అదేనని ఆయన ఆరోపించారు.
'మా వ్యూహం వేరు. అక్కడ పోలీసుల వలయం ఉండాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ప్రధాని మోడీ రక్షిస్తున్నారనే విషయం దేశానికి తెలియాలి' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కాగా, ఢిల్లీలోని నిరసన ప్రాంతాల్లో 20 నుంచి 30 వేల మంది భద్రతా సిబ్బందిని మొహరించినా తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్నారు. ఇంత భారీగా బలగాలను మొహరించడం ద్వారా ప్రబుత్వం సీఈసీకి అండగా నిలుస్తోందనే సందేశం ప్రజల్లోకి వెళుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో అసంతృప్తి గత 10 నుంచి 12 యేళ్లలో పెరుగుతూ వస్తోందని రాహుల్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇపుడు అది ప్రజా ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. దేశ రాజధానిలో ప్రజలు నిరసనలు తెలిపేందుకు ఎందుకు అనుమతించడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఓట్ల చోరీ జరిగిందన్న ఆరోపణలపై ప్రతిపక్షాలు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.