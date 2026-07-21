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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (21:06 IST)

Rahul Gandhi: జంతర్ మంతర్ వద్ద రాహుల్ గాంధీ.. ఎత్తుకెళ్లిన పోలీసులు

Rahul Gandhi
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (21:06 IST)
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Rahul Gandhi
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రజల నుండి నిరసనలు, అసమ్మతి వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో లోపాలపై కాక్‌రోచ్ పార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసనతో ఇది మొదలైంది. పంజాబ్‌లో ప్రారంభమవుతున్న రైతుల నిరసన కూడా ఈ అసమ్మతికి బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. 
 
ఈ క్రమంలో, భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ నిరసనలో భాగమయ్యారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసు బలగాలను ప్రయోగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ మోదీ నివాసం వద్ద నిరసన తెలిపారు. 
 
ప్రధాని అధికారిక నివాసంలో ఆయన ప్రత్యక్షం కావడం ఇటీవలి కాలంలో జరిగిన కీలక రాజకీయ పరిణామాలలో ఒకటి. అయితే, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రాహుల్ గాంధీతో మాట్లాడి పరిస్థితిని సద్దుమణిగించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆయన వెనక్కి తగ్గడానికి నిరాకరించారు. దీనివల్ల ఉద్రిక్తత నెలకొనగా, చివరకు ప్రతిపక్ష నాయకుడు రోడ్డుపైనే బైఠాయించారు.
 
 ఆ తర్వాత, పోలీసులు రాహుల్ గాంధీని అదుపులోకి తీసుకుని అక్కడి నుండి తరలించాల్సి వచ్చింది. ప్రధాని నివాసం వద్ద రాహుల్ గాంధీని పోలీసులు బలవంతంగా తరలిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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