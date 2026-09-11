కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మార్పులకు శ్రీకారం.. స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్న రాహుల్
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా రాహుల్ గాంధీ నిలబడే అవకాశాలు ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునరుజ్జీవం కల్పించేందుకు ఆ పార్టీ అగ్రనేతలు నిర్ణయించారు. ఇందులోభాగంగా, పార్టీలో భారీ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందుకోసం ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు. 2029లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పార్టీలో సంస్థాగతంగా మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించారు.
ఇందులోభాగంగా ఏఐసీసీ జాతీయ కార్యదర్శుల నియామకాల కోసం రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రాతో కలిసి ఆయన ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఢిల్లీలోని 10 జనథ్ సోమవారం నుంచి ఈ ఇంటర్వ్యూలు ప్రారంభమయ్యాయి. దాదాపు 120 మంది నేతలను ఇందుకు ఎంపిక చేశారు. గ్రూపులుగా విభజించి ఒకేసారి 10 మందిని రాహుల్ గాంధీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. అభ్యర్థుల ప్రొఫైల్, గతంలో చేసిన పనులు, రాజకీయ దృక్పథంపై రాహుల్ ప్రశ్నలు అడుగుతుండగా, ప్రియాంకా గాంధీ మరిన్ని వివరాలు రాబడుతున్నారు. ఈ నియామకాల్లో యువతకు, 'సంగఠన్ సృజన్' కార్యక్రమంలో పనిచేసిన వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత జాతీయ కార్యదర్శుల్లో 60 శాతానికిపైగా మార్పులు తప్పవని పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
మరోవైపు, పార్టీలో మరిన్ని కీలక మార్పులు జరగవచ్చనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. త్వరలో ఎన్నికల నిర్వహణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, దానికి ప్రియాంకా గాంధీని చైర్పర్సన్గా నియమించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో జరుగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పదవీ విరమణ చేయవచ్చని, ఆయన స్థానంలో కేసీ వేణుగోపాల్ను నియమించవచ్చని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.