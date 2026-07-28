Rahul Gandhi : ఇర్ఫాన్ను కలిసిన రాహుల్ గాంధీ- వీడియో వైరల్
ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ నిరసనలో పాల్గొని.. తన వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ను కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కలిశారు. తాను చదువుకోకపోయినా.. రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం గురించి అతను చెప్పిన మాటలు ఆలోచింపజేశాయి. సమాజమే తన గురువు అని చెప్పిన అతని మాటలు ప్రతి యువత హృదయాన్ని కదిలించేలా చేశాయని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.
Rahul Gandhi
తన మాటలతో అందరిలో చైతన్యం నింపిన ఇర్ఫాన్ను కలిసేందుకు నేరుగా అతని ఇంటికే రాహుల్ గాంధీ వెళ్లారు. దేశం పట్ల ఇర్ఫాన్కున్న దృక్పథం, భారతదేశపు గొప్ప బలం యువతలోనే ఉందన్న విషయాన్ని చాటిచెబుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇర్ఫాన్తో దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ, రాహుల్ గాంధీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాను ఇర్ఫాన్ను కలిశాను. ఢిల్లీకి చెందిన ఈ యువకుడి ఆలోచనా విధానం తన పరిస్థితులకు అతీతంగా ఉంటుందని రాహుల్ అన్నారు.
రాజ్యాంగంపై ఆయనకున్న అవగాహన, దేశం పట్ల ఆయనకున్న దృక్పథం, నేర్చుకోవాలనే ఆయన తపన... భారతదేశపు గొప్ప బలం యువతలోనే ఉందని నిరూపిస్తున్నాయని తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఇర్ఫాన్ వంటి లక్షలాది మంది యువకులు దేశానికి నిజమైన ఆశాకిరణాలు.. వీరు జిజ్ఞాస, సున్నితత్వం కలిగి ఉండటంతో పాటు తమ హక్కులు, బాధ్యతల పట్ల స్పృహతో ఉంటారని గాంధీ అన్నారు.
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యతిరేక నిరసనలో, ఇర్ఫాన్ తన భావోద్వేగభరితమైన, వాస్తవికమైన వ్యాఖ్యల కారణంగా సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
ఒక మురికివాడ నేపథ్యం నుండి వచ్చిన ఇర్ఫాన్, తన సొంత అనుభవాలు, కష్టాల ఆధారంగా కార్మిక వర్గం, అసంఘటిత రంగంలోని శ్రామికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, అలాగే విద్య, ఆరోగ్యం, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల వంటి కీలక అంశాలను లేవనెత్తిన సంగతి తెలిసిందే.
Mohammad Irfan is one of the most pure souls we saw in the recent times….every word he speaks reflects that!— Revathi (@revathitweets) July 28, 2026
Journalist @RajatpandeyJF’s interview with Irfan touched a billion hearts. He made us cry, he made us think and his smile despite all the struggles humbles you. And the… pic.twitter.com/v4EjlEih6v