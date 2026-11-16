సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ పుస్తకావిష్కరణ సభలో రాహుల్ స్పీచ్
సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకావిష్కరణ సభలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు. కేంబ్రిడ్జ్లోని వర్సిటీ రెస్టారెంట్లో రాజీవ్ గాంధీ, సోనియా గాంధీల తొలి పరిచయం నాటి ముచ్చట్లను, డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద వారి మధ్య ఉన్న అపురూపమైన ప్రేమను రాహుల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు, విషాదాలు ఎదురైనా తన తల్లి ఎన్నడూ భయపడలేదని, వెనకడుగు వేయలేదని చెప్పారు.
తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ మరణం తర్వాత తన తల్లి జీవితంలో వెలుగు కోల్పోయి ఏకాకిగా మారిన సమయంలో, భారత ప్రజలు ఆమెకు అండగా నిలిచారనీ, "నువ్వు మా మనిషివి" అని గుండెలకు హత్తుకున్నారని తెలిపారు. నాలుగు సార్లు క్యాన్సర్ను జయించినప్పటికీ ఆమె ఎన్నడూ ప్రచారం చేసుకోలేదని, జీవితాంతం ధైర్యంగా పోరాడిందని కొనియాడారు.
"మమ్మీ.. నాన్న నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమించారు. కానీ ఈరోజు నీ ధైర్యాన్ని చూసి ఆయన ఎంత గర్వపడేవారో మాటల్లో చెప్పలేను" అంటూ రాహుల్ గాంధీ భావోద్వేగంతో ముగించారు.