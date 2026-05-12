ప్రధాని మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారింది : రాహుల్ గాంధీ
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ స్థాయిలో నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ 2026 పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారిందంటూ ధ్వజమెత్తారు.
ఈ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దుపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. 'నీట్ పరీక్ష రద్దయింది. దేశ వ్యాప్తంగా 22 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థుల కఠోర శ్రమ, త్యాగాలు, కలలు ఛిన్నాభిన్నమయ్యాయి. కొందరు తండ్రులు రుణాలు తీసుకున్నారు. ఇంకొందరు తల్లులు తమ నగలు అమ్ముకున్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష కోసం ఎన్నో రాత్రులు మేల్కొని ఉండి చదివారు. ఇందుకు వారికి దక్కిన ప్రతిఫలం ఏంటంటే.. పేపర్ లీకేజీలు, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, విద్యా వ్యవస్థలో వ్యవస్థీకృతమైన అవినీతి. ఇది కేవలం ఒక వైఫల్యం కాదు.. దేశ యువత భవిష్యత్తుపై జరిగిన నేరం. ప్రతిసారి పేపర్ మాఫియా ఎలాంటి శిక్షల్లేకుండా తప్పించుకు తిరుగుతుండగా.. నిజాయతీపరులైన విద్యార్థులు మాత్రం శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు లక్షలాది మంది విద్యార్థులు మరోసారి అదే మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థికపరమైన భారం, అస్థిరతను భరించాల్సి వస్తోంది. ఒకరి తలరాతను వారి శ్రమతో కాకుండా.. డబ్బు, పలుకుబడితో నిర్ణయిస్తుంటే ఇక విద్యకు నిజమైన అర్థం ఏముంటుంది? ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చెబుతోన్న 'అమృత్ కాలం'.. దేశానికి విష యుగంగా మారింది' అని రాహుల్ గాంధీ ఆక్షేపించారు.