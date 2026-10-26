  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Rahul Gandhi Tells Traders How To End Ramlila Maidan Protest In 30 Seconds
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (17:40 IST)

సీఈసీని తొలగించాలని ప్రధాని మోడీకి చెప్పండి - 30 సెకన్లలో నిరసనలు ఆగిపోతాయ్ : రాహుల్ ట్వీట్

rahul gandhi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (17:40 IST)
google-news
ఓట్ల చోరీకి పాల్పడ్డారని, అందువల్ల కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌తో రాజీనామా చేయాలన్న ఏకైక డిమాండ్‌తో కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఇండి కూటమి నేతలు గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా నిరసలు చేస్తున్నారు. వీటిపై ఢిల్లీలోని వ్యాపారవర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. నవంబరు 8వ తేదీన దీపావళి పండుగ జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు ఒకటో తేదీన ఇండి కూటమి ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో భారీ ర్యాలీకి కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చింది. ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదానంలో నవంబరు ఒకటో తేదీన ఇండి కూటమి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్న నిరసనను వాయిదా వేయాలని స్థానిక వ్యాపార వర్గాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. దీపావళి పండుగ నేపథ్యంలో తమ వ్యాపారు దెబ్బతింటాయని వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాశారు. ఈ లేఖపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 
 
'ఢిల్లీలోని ప్రతి వ్యాపారి మాటను వింటున్నాం. వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అయితే.. మెట్రోలను ప్రభుత్వమే నిలిపివేసింది. రోడ్లనూ మూసివేసింది. దేశ రాజధానిని లాక్‌డౌన్‌లో ఉంచింది. ఓట్లనే చోరీ చేస్తే.. ఇక మీ దుకాణాలు, సేవింగ్స్‌, పిల్లల భవిష్యత్తు.. ఏదీ సురక్షితం కాదు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ను తొలగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో చెప్పండి. అప్పుడు 30 సెకన్లలోనే ఈ నిరసనలన్నీ ఆగిపోతాయి' అని వ్యాపారులను ఉద్దేశించి రాహుల్‌ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
 
దీపావళి పండగ సీజన్‌లో ఢిల్లీలో పెద్దఎత్తున వ్యాపార కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని 'ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ' పేర్కొంది. అయితే, నవంబరు 1న చేపట్టే నిరసన కారణంగా రామ్‌లీలా మైదానం పరిసరాల్లో దాదాపు రూ.10 వేల కోట్ల వ్యాపారంపై ప్రభావం పడొచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు 10 తర్వాత నిరసనను నిర్వహించాలని కోరుతూ రాహుల్‌ గాంధీకి లేఖ రాసింది. ఈ లేఖకు రాహుల్ గాంధీ సరైన కౌంటర్ ఇచ్చారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
కారుపైకెక్కి.. తొడకొట్టి.. మీసం మెలేసి... మీ అంతు చూస్తానంటూ టీడీపీ కేడర్‌కు వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే వార్నింగ్

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులుబాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్‌తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందాతనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్‌కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్‌లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్‌ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుంటాయనే అభిప్రాయాన్ని నటి రాధికా ఆప్టే కొట్టిపారేశారు. ఇది చాలా పాతకాలపు, కాలం చెల్లిన ఆలోచన అని ఆమె పేర్కొన్నారు. పని ప్రదేశంలో వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు లింగంపై కాకుండా, వారి మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు. అంతేకాకుండా, మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులే ఎక్కువ అభద్రతాభావంతో ఉంటారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.