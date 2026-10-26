సీఈసీని తొలగించాలని ప్రధాని మోడీకి చెప్పండి - 30 సెకన్లలో నిరసనలు ఆగిపోతాయ్ : రాహుల్ ట్వీట్
ఓట్ల చోరీకి పాల్పడ్డారని, అందువల్ల కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్తో రాజీనామా చేయాలన్న ఏకైక డిమాండ్తో కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఇండి కూటమి నేతలు గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా నిరసలు చేస్తున్నారు. వీటిపై ఢిల్లీలోని వ్యాపారవర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. నవంబరు 8వ తేదీన దీపావళి పండుగ జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు ఒకటో తేదీన ఇండి కూటమి ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో భారీ ర్యాలీకి కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చింది. ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదానంలో నవంబరు ఒకటో తేదీన ఇండి కూటమి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్న నిరసనను వాయిదా వేయాలని స్థానిక వ్యాపార వర్గాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. దీపావళి పండుగ నేపథ్యంలో తమ వ్యాపారు దెబ్బతింటాయని వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాశారు. ఈ లేఖపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.
'ఢిల్లీలోని ప్రతి వ్యాపారి మాటను వింటున్నాం. వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అయితే.. మెట్రోలను ప్రభుత్వమే నిలిపివేసింది. రోడ్లనూ మూసివేసింది. దేశ రాజధానిని లాక్డౌన్లో ఉంచింది. ఓట్లనే చోరీ చేస్తే.. ఇక మీ దుకాణాలు, సేవింగ్స్, పిల్లల భవిష్యత్తు.. ఏదీ సురక్షితం కాదు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో చెప్పండి. అప్పుడు 30 సెకన్లలోనే ఈ నిరసనలన్నీ ఆగిపోతాయి' అని వ్యాపారులను ఉద్దేశించి రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
దీపావళి పండగ సీజన్లో ఢిల్లీలో పెద్దఎత్తున వ్యాపార కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని 'ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ' పేర్కొంది. అయితే, నవంబరు 1న చేపట్టే నిరసన కారణంగా రామ్లీలా మైదానం పరిసరాల్లో దాదాపు రూ.10 వేల కోట్ల వ్యాపారంపై ప్రభావం పడొచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు 10 తర్వాత నిరసనను నిర్వహించాలని కోరుతూ రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాసింది. ఈ లేఖకు రాహుల్ గాంధీ సరైన కౌంటర్ ఇచ్చారు.