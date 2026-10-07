జంతర్ మంతర్... రెండో రోజు అదుపులోకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాల నిరసనలు సద్దుమణగని నేపథ్యంలో, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, ఆయన సోదరి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాలను రెండోసారి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Rahul-Priyanka
జంతర్ మంతర్ వైపు వెళ్తుండగా, షాంగ్రి-లా హోటల్ సమీపంలో రాహుల్, ప్రియాంకాలను పోలీసులు ఆపారు. పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా ప్రియాంక ప్రతిఘటించారు. చివరకు, ఆమె నేలపై పడుకుని, రాజ్యాంగాన్ని తన ఛాతీకి హత్తుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఆమెను పోలీస్ వ్యాన్లోకి ఎక్కించారు. ఆమెను తోసేశారని, దురుసుగా ప్రవర్తించారని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అయితే ఆ చిత్రాలు కథను మరింత స్పష్టంగా చెప్పాయి. వరుసగా రెండో రోజు కూడా, రాహుల్, ప్రియాంక ఇద్దరినీ పోలీసులు వ్యాన్లలోకి ఎక్కించారు.
ఆమెను లోపలికి ఎక్కించడానికి కొద్ది క్షణాల ముందు, ప్రియాంక తన చేతులను వెడల్పుగా చాచి నవ్వుతూ కనిపించారు.
ఢిల్లీ పోలీసులు ఎన్నికల సంఘం వైపు ప్రతిపక్షాల మార్చ్ను అడ్డుకున్నప్పుడు, రాహుల్ పోలీసు బారికేడ్లను అధిగమించి, త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఊపుతూ ఆకాశవాణి భవన్లోకి బలవంతంగా చొచ్చుకెళ్లిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ నాటకీయ దృశ్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఆ తర్వాత, పోలీసులు ఆ నిరసనను తొలగించి పలువురు ఎంపీలతో సహా సుమారు 250 మందిని అదుపులోకి తీసుకునే వరకు, ఆయన మరియు ప్రియాంక ఆ ప్రాంగణంలోనే జరిగిన ఎనిమిది గంటల నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న వారిని కింగ్స్వే క్యాంప్లోని 'న్యూ పోలీస్ లైన్స్'కు తరలించి, ఆ రాత్రి తర్వాత విడుదల చేశారు.