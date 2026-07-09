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పాతాళగంగ నదిలోకి కొట్టుకుపోయిన 3వేల సిలిండర్లు (video)
భారీ వర్షాల కారణంగా హెచ్పిసిఎల్ పాతాళగంగ ఎల్పీజీ బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ముంపునకు గురై, సుమారు 3,000 సిలిండర్లు నదిలోకి కొట్టుకుపోయాయి. దిగువన లభించిన ఏ సిలిండర్లనూ తాకవద్దని అధికారులు నివాసితులను హెచ్చరించారు.
3,000 LPG cylinders
మహారాష్ట్రలోని రాయగడ్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా హెచ్పిసిఎల్ పాతాళగంగ ఎల్పిజి బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ముంపునకు గురికావడంతో, నిండినవి, ఖాళీగా ఉన్నవి కలిపి సుమారు 3,000 ఎల్పిజి సిలిండర్లు పాతాళగంగ నదిలోకి కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో నది దిగువన కనిపించే ఏ సిలిండర్లనూ ముట్టుకోవద్దని అధికారులు నివాసితులను హెచ్చరించారు.
పన్వెల్ తాలూకాలోని ఎంఐడిసి చావానే, ప్లాట్ నెం. ఇ-1/7 వద్ద ఉన్న హెచ్పిసిఎల్ పాతాళగంగ ఎల్పిజి బాట్లింగ్ ప్లాంట్లో ఈ సంఘటన జరిగింది. భారీ వర్షాల కారణంగా వచ్చిన వరద నీరు ప్లాంట్లోని సిలిండర్లను కొట్టుకుపోవడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తీరానికి కొట్టుకువచ్చిన సిలిండర్లను ఎవరూ తాకవద్దని లేదా ఇంటికి తీసుకెళ్లవద్దని రాయ్గఢ్ జిల్లా కలెక్టర్ కిషన్ జవాలే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
నీటి ప్రవాహంతో కొట్టుకువచ్చిన ఆ సిలిండర్లలో గ్యాస్ ఉందో లేదో లేదా అవి సురక్షితమైన స్థితిలో ఉన్నాయో లేదో చెప్పలేం. కేవలం కుతూహలంతోనో లేదా వినియోగం కోసమో వాటిని తాకడం, తెరవడం లేదా ఇంటికి తీసుకెళ్లడం అత్యంత ప్రమాదకరం కావచ్చు," అని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు.
ఎటువంటి ప్రమాదాలకూ గురికావద్దని, నదిలో లేదా దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏవైనా ఎల్పీజీ సిలిండర్లు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించాలని ఆయన స్థానికులను కోరారు.
#BREAKING An unexpected flash flood, triggered by heavy rain, swept away empty HPCL gas cylinders from a plant in Chavane village, Khalapur, Raigad.— jarvis ☠️ (@Vishii14) July 9, 2026
#MaharashtraFloods #Raigad #HPCL @HPCL @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra pic.twitter.com/KShOTtvAWW
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