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కోడలిపై మామ అత్యాచారం.. బలవంతంగా మద్యం తాగించి.. స్పృహ తప్పేలా చేసి..?
యూపీలోని లక్నోలో కన్నకూతురిలా చూసుకోవాల్సిన కోడలిపైనే ఓ మామ పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. బాధితురాలిని శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించడమే కాకుండా బలవంతంగా మద్యం తాగించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు తేలింది. నిందితుడైన 58 ఏళ్ల రైల్వే ఉద్యోగిని కటకటాల్లోకి నెట్టారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితురాలికి నవంబర్ 2023లో నిందితుడి కుమారుడితో వివాహమైంది. అయితే, పెళ్లయిన మొదటి రోజు నుంచే అత్తగారి ఇంట్లో ఆమెకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. అదనపు వరకట్నం కోసం భర్తతో పాటు మామ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేసేవారు.
ఈ క్రమంలోనే నిందితుడైన మామగారు క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు. బాధితురాలికి బలవంతంగా మద్యం తాగించి, స్పృహ తప్పేలా చేసి ఆమెపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటూ క్రిమినల్ బెదిరింపులకు కూడా గురిచేసినట్లు బాధితురాలు పోలీసుల ముందు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు నిందితుడిపై వివిధ కఠినమైన సెక్షన్ల కింద అత్యాచారం, వరకట్న వేధింపులు, శారీరక దాడి, ప్రాణహాని బెదిరింపుల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ఇతర కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయంపై కూడా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
Naga Vamsi: మేం చేయాల్సిన డామేజీ మేం చేస్తాం : నాగ వంశీ
ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
Satyadev :ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సమవర్తి నుంచి సత్యదేవ్ లుక్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ అందరినీ మెప్పించాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.
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SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.