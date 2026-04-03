సమస్యలపై మాట్లాడమంటే సమోసా ధరలు తగ్గించాలంటున్నారు : రాఘవ్పై ఆప్ ఫైర్
ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలని సూచిస్తే విమానాశ్రయాల్లో సమోసా ధరలను తగ్గించాలంటున్నారంటూ ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దాపై ఆ పార్టీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. రాజ్యసభలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉప నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాను ఆ పార్టీ తొలగించింది. దీంతో రాఘవ్ చద్దా, ఆప్ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది. తనను పదవి నుంచి తప్పించడంపై రాఘవ్ చద్దా మండిపడుతున్నారు. దానికి ఆప్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేందుకు చద్దా భయపడ్డారంటూ ఆరోపించింది.
'రాఘవ్.. గత కొన్నేళ్లుగా మీరు భయపడుతున్నారు. మోడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు. మనమంతా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సైనికులం. నిర్బీతే మన ప్రధాన గుర్తింపు. మోడీకి భయపడేవారు.. దేశం కోసం పోరాడతారా..? సభలో మాట్లాడటానికి లభించే కొద్దిపాటి సమయంలో కీలక అంశాలను లేవనెత్తాలి. అప్పుడు మనం దేశాన్ని కాపాడటం కోసం పోరాడాలి. కానీ విమానాశ్రయాల క్యాంటీన్లలో సమోసాల ధరలు తగ్గించడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
గుజరాత్లో ఆప్ కార్యకర్తలను అరెస్టు చేశారు. దానిని చడ్డా లేవనెత్తలేదు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు వ్యతిరేకంగా తీసుకువచ్చిన తీర్మానంపై సంతకం చేయడానికి తిరస్కరించారు. పార్టీ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసినా.. ఆయన మాత్రం సభలోనే ఉన్నారు' అని ఆప్ నేషనల్ మీడియా చీఫ్ అనురాగ్ దండా విమర్శలు చేశారు.