విడాకుల పత్రాలను సమర్పించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. భారీ స్కామ్ బట్టబయలు
రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ (ఎస్ఓజీ), భారీ కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టింది. దీనిలో 70 మంది మహిళలు నకిలీ విడాకుల పత్రాలను సమర్పించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందారు. విడాకుల సర్టిఫికెట్లను నకిలీ చేసిన కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందని, ఇప్పటికే దాదాపు 70 ఫిర్యాదులు అందాయని ఎస్ఓజీ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (డీఐజీ), పారిస్ దేశ్ముఖ్ ధృవీకరించారు.
"దర్యాప్తు తర్వాత దోషులుగా తేలిన వారందరిపై చర్యలు తీసుకుంటాము" అని ఆయన అన్నారు. విచారణలు కొనసాగుతున్న కొద్దీ నిందితుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. సంబంధిత పరిణామంలో, నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందిన 121 మందిపై రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయబడ్డాయి.
ఒక ఎఫ్ఐఆర్లో 72 మంది పేర్లు ఉండగా, మరొక ఎఫ్ఐఆర్లో 49 మంది పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఐజీ విద్యా శాఖకు కూడా లేఖ రాసింది. గత సంవత్సరం, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం 2019, 2024 మధ్య నియమించబడిన ఉద్యోగుల విద్యా అర్హతలు, దరఖాస్తు ఫారాలు, ఛాయాచిత్రాలు, సంతకాలను క్రాస్-చెక్ చేస్తూ వారి విద్యార్హతలు, దరఖాస్తు ఫారమ్లు, ఛాయాచిత్రాలు, సంతకాలను తనిఖీ చేయాలని అన్ని విభాగాలను ఆదేశించింది.
ఈ ఆదేశాలను అనుసరించి, బికనీర్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ డివిజనల్ స్థాయిలో నలుగురు సభ్యుల దర్యాప్తు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలు బికనీర్, చురు, జైపూర్, అజ్మీర్, జోధ్పూర్, ఉదయపూర్, కోటా, భరత్పూర్, పాలితో సహా విభాగాల నుండి నియామక రికార్డులను పరిశీలించాయి.
121 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకంలో తీవ్రమైన అవకతవకలు జరిగాయని వారి పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. దీని ఫలితంగా రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయబడ్డాయి. దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.