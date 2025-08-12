బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (09:34 IST)

విడాకుల పత్రాలను సమర్పించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. భారీ స్కామ్ బట్టబయలు

రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ (ఎస్ఓజీ), భారీ కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టింది. దీనిలో 70 మంది మహిళలు నకిలీ విడాకుల పత్రాలను సమర్పించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందారు. విడాకుల సర్టిఫికెట్లను నకిలీ చేసిన కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందని, ఇప్పటికే దాదాపు 70 ఫిర్యాదులు అందాయని ఎస్ఓజీ డిప్యూటీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ (డీఐజీ), పారిస్ దేశ్‌ముఖ్ ధృవీకరించారు.
 
"దర్యాప్తు తర్వాత దోషులుగా తేలిన వారందరిపై చర్యలు తీసుకుంటాము" అని ఆయన అన్నారు. విచారణలు కొనసాగుతున్న కొద్దీ నిందితుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. సంబంధిత పరిణామంలో, నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందిన 121 మందిపై రెండు ఎఫ్ఐఆర్‌లు నమోదు చేయబడ్డాయి.
 
ఒక ఎఫ్ఐఆర్‌లో 72 మంది పేర్లు ఉండగా, మరొక ఎఫ్ఐఆర్‌లో 49 మంది పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఐజీ విద్యా శాఖకు కూడా లేఖ రాసింది. గత సంవత్సరం, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం 2019, 2024 మధ్య నియమించబడిన ఉద్యోగుల విద్యా అర్హతలు, దరఖాస్తు ఫారాలు, ఛాయాచిత్రాలు, సంతకాలను క్రాస్-చెక్ చేస్తూ వారి విద్యార్హతలు, దరఖాస్తు ఫారమ్‌లు, ఛాయాచిత్రాలు, సంతకాలను తనిఖీ చేయాలని అన్ని విభాగాలను ఆదేశించింది.
 
ఈ ఆదేశాలను అనుసరించి, బికనీర్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ డివిజనల్ స్థాయిలో నలుగురు సభ్యుల దర్యాప్తు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలు బికనీర్, చురు, జైపూర్, అజ్మీర్, జోధ్‌పూర్, ఉదయపూర్, కోటా, భరత్‌పూర్, పాలితో సహా విభాగాల నుండి నియామక రికార్డులను పరిశీలించాయి.
 
121 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకంలో తీవ్రమైన అవకతవకలు జరిగాయని వారి పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. దీని ఫలితంగా రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయబడ్డాయి. దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.

ఫెడరేషన్ చర్చలు విఫలం - వేతనాలు పెంచలేమన్న నిర్మాతలు

ఫెడరేషన్ చర్చలు విఫలం - వేతనాలు పెంచలేమన్న నిర్మాతలునేడు ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫెడరేషన్ సభ్యులు, నిర్మాతలు, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సభ్యుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి అధ్యక్షుడు భరత్ భూషణ్, కార్యదర్శి దామోదర్ ప్రసాద్, ట్రెజరర్ ప్రసన్నకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఫెడరేషన్ నుంచి కోఆర్డినేషన్ ఛైర్మెన్ వీరశంకర్, ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ వల్లభనేని, ప్రధాన కార్యదర్శి అమ్మిరాజు, ట్రెజరర్ అలెక్స్, మహిళా ప్రొడక్షన్ నాయకురాలు లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అలియా భట్ వెబ్ సిరీస్ లో అడల్ట్ కంటెంట్ సినిమా చేస్తుందా?

అలియా భట్ వెబ్ సిరీస్ లో అడల్ట్ కంటెంట్ సినిమా చేస్తుందా?బాలీవుడ్ కథనాల ప్రకారం, ఆలియా తన ఎటర్నల్ సన్‌షైన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై చాక్‌బోర్డ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ భాగస్వామ్యంతో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కోసం హై-కాన్సెప్ట్ యంగ్ అడల్ట్ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను అయాన్ ముఖర్జీ 'యే జవానీ హై దీవానీ' సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన శ్రీతి ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహిస్తారని సమాచారం.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై సెస్సెషనల్ కామెంట్ చేసిన అనిల్ రావిపూడి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై సెస్సెషనల్ కామెంట్ చేసిన అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి తో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి Mega157 చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు అనిల్ చెప్పాడు. చిరంజీవి పాత్ర ఎలావుంటుందనే దానికి ఆయన బదులిస్తూ... చిరంజీవిగారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ వచ్చాక సైరా మినహా మిగిలిన సినిమాలలో మాస్ పాత్రలు పోషించారు. కనుక ఆయన్ను సరికొత్తగా చూపించాలనే ప్రయత్నం చేశాను. ఘరానా మొగుడు ఫ్లేవర్ తోపాటు స్టయిలిష్ గా ఆయన పాత్ర డిజైన్ చేశాను.

NTR: ఎన్టీఆర్, నాగార్జునల భిన్నమైన పాత్రలకు తొలి అడుగులు సక్సెస్ సాధిస్తాయా?

NTR: ఎన్టీఆర్, నాగార్జునల భిన్నమైన పాత్రలకు తొలి అడుగులు సక్సెస్ సాధిస్తాయా?ఆగస్టు 14వ తేదీన రెండు డబ్బింగ్ సినిమాలు తెలుగులో విడుదలకాబోతున్నాయి. రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ మాత్రుక తమిళం. అదేవిధంగా హిందీలో నిర్మించిన వార్ 2 మాత్రుక బాలీవుడ్. రెండింటిలోనూ తెలుగు అగ్ర నటులు వుండడంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. కూలీ సినిమాలో రజనీకాంత్ కు ధీటుగా పవర్ ఫుల్ రోల్ నాగార్జునది. విలన్ గా చేస్తున్నాడు. రజనీకాంత్ కూడా తనకు విలన్ అంటే ఇష్టమనీ, అనుకోకుండా హీరో అయ్యాయని కూడా వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.

చిత్రపురి కార్మిలకు మోసం చేసిన వల్లభనేని అనిల్‌ కు మంత్రులు, అధికారులు అండ ?

చిత్రపురి కార్మిలకు మోసం చేసిన వల్లభనేని అనిల్‌ కు మంత్రులు, అధికారులు అండ ?చిత్రపురిలో ఒకరిపేరున వున్న రిజిస్ట్రేషన్ నాలుగురు ఐదుగురికి కూడా చేసిన ఘనత చిత్రపురి కాలనీ అధ్యక్షుడు అనిల్ ది. వాటిపై పోరాట సమితి వేసిన కోర్టు కేసుల్లోనూ జైలుకు వెళ్ళి వచ్చాడు. దాదాపు 300 కోట్ల స్కాం మొత్తంగా వుందని తేల్చారు. కానీ జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆగడాలు ఎక్కువయ్యాయి. దీనికి తెలంగాణలోని గత ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు, అధికారులు కారణంకాగా, కొత్తగా వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనూ అదే తీరు కన్పిస్తోందని కార్మికులు వాపోతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే..

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
