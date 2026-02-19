రాజస్థాన్లో కలకలం ... రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తానన్న వ్యక్తి అరెస్టు
బీజేపీ పాలిత రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కలకలం చెలరేగింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తామంటూ హెచ్చరించిన వ్యక్తిని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని రాజా అమేరా అని, ఆయన కర్ణిసేనకు చెందిన కార్యకర్తగా గుర్తించారు. ఇదే గాడ్సే మనస్తత్వం అంటూ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్పై కాంగ్రెస్ నేతల మండిపడ్డారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా పట్ల 25 మంది విపక్ష సభ్యులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, దీనికి రాహుల్ గాంధీయే బాధ్యుడని ఆ వీడియోలో రాజా అమేరా ఆరోపించాడు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే సంబంధిత ఇళ్లను ధ్వంసం చేస్తామని, రాహుల్ గాంధీని ఆయన నివాసంలోనే కాల్చి చంపుతానని తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది.
దీనిపై రాజస్థాన్ పోలీసులు వెంటనే స్పందించి, రాజా అమేరాను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు. అయితే, పోలీసుల విచారణలో రాజా అమేరా తనపై వచ్చిన వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించాడు. ఆ వీడియో గురించి తనకు ఏమీ తెలియదని, ప్రత్యర్థులు తన పేరుతో ఫేక్ ఐడీ సృష్టించి ఈ కుట్ర పన్నారంటూ వాపోతున్నాడు. తాను సనాతన హిందువునని, భారత్ను హిందూ దేశంగా చూడాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పాడు.
ఈ ఘటనపై రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ గోవింద్ సింగ్ దోతసారా తీవ్రంగా స్పదించారు. రాహుల్ గాంధీని బహిరంగంగా చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నారని, ఇది నాథూరామ్ గాడ్సేను తయారు చేసిన విషపూరిత మనస్తత్వానికి నిదర్శనమని వివరించారు.