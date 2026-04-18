శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (13:23 IST)

స్టేట్ టాపర్ కాజల్ మీనా, సబ్‌డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ అయ్యింది కానీ బుద్ధి గడ్డి తిన్నది

చదువులలో ఆమెకి ఎదురే లేదు. 2024లో రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో జరిగిన పోటీ పరీక్షల్లో ఆమె స్టేట్ టాపర్‌గా నిలిచింది. ఆమె పేరు కాజల్ మీనా. గ్రూప్ 1 స్థాయి ర్యాంక్ రావడంతో ఆమెను నేరుగా సబ్ డివిజినల్ మెజిస్ట్రేట్ ఉద్యోగం వరించింది. ఆవిధంగా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ముగించుకుని ఆరు నెలల క్రితం ఎస్డిఎం స్థాయి ఉద్యోగంలో చేరింది. ఐతే చదువులో రాణించింది కానీ బుద్ధి మాత్రం గడ్డి తిన్నది.
 
ఓ భూమికి సంబంధించిన డిక్రీ జారీ చేసే విషయంలో ఆమె 60 వేల రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేసింది. అంతే... అన్నేళ్లపాటు శ్రమించి సాధించిన ఉద్యోగానికి బీటలు వారాయి. బాధితుడు నేరుగా అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులను సంప్రదించి, కాజల్ మీనా తన వద్ద లంచం డిమాండ్ చేస్తున్నారని చెప్పడంతో అధికారులు ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఐతే కొంతమంది కలిసి ఆమెను బలిపశువును చేసారంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల్లో సింహభాగం లంచం తీసుకోనిదే ఇంటికి వెళ్లలేరట. అట్లాంటి చోట కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన ఈమెను కూడా ఆ ఊబిలోకి లాగేశారంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ లంచం అనేది చట్టరీత్యా నేరం. అది ఏ స్థాయి ఉద్యోగి చేసినా శిక్ష తప్పదు.

