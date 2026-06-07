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వాట్సాప్ నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ ఇచ్చిన కువైట్ భర్త.. పోలీసులకు భార్య ఫిర్యాదు
రాజస్థాన్లోని బాన్స్వారాలో ఓ మహిళ తన భర్త నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ నోటీసు అందుకుంది. తన భర్త నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా ట్రిపుల్ తలాక్ నోటీసు అందుకున్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Talaq
వివరాల్లోకి వెళితే..... మే 17న తన భర్త వాట్సాప్ నంబర్కు ట్రిపుల్ తలాక్ సందేశం పంపి వివాహ బంధాన్ని ముగించాడని ఆరోపిస్తూ, ఆ మహిళ శుక్రవారం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితుడిని గోరఖ్ ఇమ్లీ నివాసి అయిన ఆశిక్ ఇక్బాల్గా గుర్తించారు.
ఇతను గత ఏడాది కాలంగా కువైట్లో పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశామని, విచారణ కోసం నిందితుడికి నోటీసు జారీ చేసి పిలిపిస్తామని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ ఊర్మిళ తెలిపారు.
దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఇంకా బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో, ఆ మహిళ తాను గత కొన్నేళ్లుగా శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురవుతున్నానని ఆరోపించింది.
తన భర్త కువైట్ నుండి భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు రోజులు సంబంధం సాధారణంగానే ఉండేదని, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాలకే తనను వేధించడం, కొట్టడం మొదలుపెట్టేవాడని ఆమె పేర్కొంది.ఇంకా బాన్స్వారాలో తన ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి విడిగా నివసిస్తోంది.
అత్త, ఆడపడుచుతో సహా తన భర్త కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉంటూ, పిల్లలను ఒంటరిగానే పెంచుతున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.భర్త భారతదేశానికి వచ్చిన సమయాల్లో కూడా వేధింపులు కొనసాగేవని, తాను పదేపదే శారీరక హింసకు గురయ్యానని ఆమె ఆరోపించింది. ట్రిపుల్ తలాక్ ప్రకటిస్తూ వచ్చిన వాట్సాప్ సందేశాన్ని అందుకున్న తర్వాత ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఈ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేస్తామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడు ప్రస్తుతం విదేశాల్లో నివసిస్తున్నందున, ఈ కేసులో అతని స్పందనను పొందడానికి అధికారులు తగిన చట్టపరమైన ప్రక్రియను అనుసరిస్తారు.
సుప్రీంకోర్టు ట్రిపుల్ తలాక్ను రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ముస్లిం మహిళల వివాహ హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం-2019 కింద దీనిని నేరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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