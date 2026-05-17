Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (11:55 IST)

స్టాలిన్ ఓడిపోవడం బాధ కలిగించింది.. చౌకబారు వ్యక్తిని కాదు : రజనీకాంత్

కొళత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసిన డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఓడిపోవడం తనకు బాధ కలిగించిందని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. తమ స్నేహం రాజకీయాలకు అతీతమైందని, అందుకే ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం బాధ కలిగించిందన్నారు. చెన్నైలోని తన నివాసంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
 
ఆయన ఆదివారం చెన్నైలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం తాను డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్‌‌ను కలిశానని, అది విమర్శలకు దారితీసిందన్నారు. తమ స్నేహం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని, ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడిపోవడం బాధ కలిగించిందన్నారు. తాను అనవసరంగా ఇతర విషయాల గురించి మాట్లాడే చవకబారు వ్యక్తిని కాదన్నారు. 
 
'విజయ్‌ సీఎం అయ్యారని తెలిసి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యా. మరోవైపు, ఆనందం కూడా ఉంది. రెండు ప్రధాన పార్టీలను ఎదుర్కొని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఇటీవల ఎయిర్‌పోర్టులో నేను విజయ్‌ విజయంపై స్పందించలేదని అంటున్నారు. ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్‌లో రికార్డు చేస్తూ.. విజయ్‌ గురించి అడిగారు. అందుకే నేను నవ్వి, వెళ్లిపోయా. విజయ్‌కు నేను అప్పటికే శుభాకాంక్షలు తెలిపా. నేను రాజకీయాల నుంచి వైదొలిగి చాలా కాలమైంది' అని పేర్కొన్నారు. 
 
తనకు అవకాశం వచ్చినపుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చివుంటే ఖచ్చితంగా విజయం సాధించివుండేవాడినని చెప్పారు. విజయ్ సీఎం కావడాన్ని తాను కుళ్లుకోలేదన్నారు. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ సీఎం అయివుంటే కుళ్లుకునివుండేవాడినేమో అని నవ్వుతూ అన్నారు. 
ఠాగూర్

