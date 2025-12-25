నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమే.. కానీ కట్నంగా పాకిస్థాన్ కావాలి...
మాజీ ప్రధానమంత్రి దివంగత వాజ్పేయి 101 జయంతి వేడుకలు గురువారం దేశ వ్యాప్తంగా జరిగాయి. ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ, వాజ్పేయితే తనకున్న అనుబంధం, ఆయన మాటల చమత్కారం, వాగ్ధాటిని వివరించారు. అలాగే, పాకిస్థాన్ పర్యటన సందర్భంగా వాజ్పేయికి ఎదురైన ఓ వింత అనుభవాన్ని రాజ్నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు.
రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పందిస్తూ, 'ఓసారి వాజ్పేయీ పాకిస్థాన్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు.. ఆయన ప్రసంగాలకు ఓ మహిళ ఆకర్షితురాలైంది. వెంటనే ఆయన వద్దకువచ్చి.. 'నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా? అందుకు బదులుగా కశ్మీర్ను ఇస్తారా?' అని అడిగింది. దీనికి వాజ్పేయీ స్పందిస్తూ.. ''నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమే.. కానీ, కట్నం కింద పాకిస్థాన్ కావాలి'' అని అడిగారు' అంటూ వాజ్పేయీ వాక్చాతుర్యాన్ని కొనియాడారు.
వాజ్పేయీ చాలా అద్భుతంగా ప్రసంగించేవారని, రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై విమర్శలు చేసేటప్పుడు ఎన్నడూ గీత దాటకుండా వ్యవహరించేవారని రాజ్నాథ్ తెలిపారు. భాజపా విస్తరణను చూసి ఎంతగానో మురిసిపోయిన ఆయన.. 'తన కుటుంబం చాలా పెద్దదవుతోంది' అంటూ ఆనందం వ్యక్తంచేశారని కేంద్ర మంత్రి గుర్తుచేసుకున్నారు.