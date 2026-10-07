మా లాయర్లలో మంచి నటులున్నారు... వారితో సినిమాలు చేయండి : సుప్రీంకోర్టు
మా లాయర్లలో కూడా మంచి నటులు ఉన్నారని వారితో సినిమా చేయాలంటూ బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్పాల్ యాదవ్కు సుప్రీంకోర్టు చురకలు అంటించింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో రాజ్పాల్ యాదవ్ చిక్కుకున్నారు. ఈ కేసును విచారిస్తున్న సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మంచి సినిమా తీసి, ప్రజలను మళ్లీ అలరించండి అని సూచించింది. ఈ విచారణకు రాజ్పాల్ యాదవ్ స్వయంగా హాజరయ్యారు. తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం ‘అటా పటా లపట్టా’ వల్ల భారీగా నష్టపోయానని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు.
'నేను సుమారు 250 చిత్రాల్లో నటించాను. గత 13 ఏళ్లలో రూ.250 కోట్లు నష్టపోయాను. 1,200 థియేటర్లలో రావాల్సిన ఆ సినిమా.. ఒక్క థియేటర్లో కూడా రిలీజ్ కాలేదు. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. నన్ను ఎక్కడికి పంపినా (జైలుకు) వెళ్లడానికి సిద్ధం' అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
దీనికి స్పందించిన సీజేఐ.. 'కొత్త సినిమా ఏమైనా వస్తోందా? మంచి సినిమా తీసి మళ్లీ మీ ఇమేజ్ పెంచుకోండి. మా దగ్గర (కోర్టులో) కూడా మంచి నటులైన లాయర్లు ఉన్నారు, వాళ్లతో ఓ సినిమా తీయొచ్చు కదా!' అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక, కోర్టు గత ఆదేశాల మేరకు రాజ్పాల్ యాదవ్ రూ.1.15 కోట్లు డిపాజిట్ చేశారని ధర్మాసనం గుర్తించింది. నటుడి ప్రవర్తన పట్ల తాము సంతృప్తిగా లేకపోయినా.. ఆయనకు కొంత ఊరటనిస్తూ గడువు ఇస్తున్నట్లు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అక్టోబరు 5 వరకు గతంలో ఇచ్చిన మినహాయింపును పొడిగించింది.
కాగా, 2010లో 'అటా పటా లపట్టా' సినిమా కోసం మురళీ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ నుంచి రాజ్పాల్ యాదవ్ రూ.5 కోట్లు అప్పుగా తీసుకున్నారు. వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ.11 కోట్లు చెల్లించేలా 2012లో ఇరువర్గాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. అయితే, 2013లో ఆయన ఇచ్చిన రూ.1.05 కోట్ల విలువైన ఏడు చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి.
ఈ కేసుల్లో ఆయనకు కింది కోర్టు విధించిన మూడు నెలల జైలు శిక్షను ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ ఏడాది జులై 10న సమర్థించింది. ప్రతి కేసులోనూ రూ.కోటి చొప్పున ఫిర్యాదుదారుడికి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. రాజ్పాల్తో పాటు ఆయన భార్య రాధా రాజ్పాల్కు సైతం ప్రతి కేసులో రూ.5.5 లక్షల జరిమానా విధించింది. జైలు శిక్ష నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.