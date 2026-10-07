  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Rajpal Yadav's counsel calls Supreme Court hearing in cheque-bounce case a huge relief
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (17:30 IST)

మా లాయర్లలో మంచి నటులున్నారు... వారితో సినిమాలు చేయండి : సుప్రీంకోర్టు

supreme court
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (17:30 IST)
google-news
మా లాయర్లలో కూడా మంచి నటులు ఉన్నారని వారితో సినిమా చేయాలంటూ బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌కు సుప్రీంకోర్టు చురకలు అంటించింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో రాజ్‌పాల్ యాదవ్ చిక్కుకున్నారు. ఈ కేసును విచారిస్తున్న సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మంచి సినిమా తీసి, ప్రజలను మళ్లీ అలరించండి అని సూచించింది. ఈ విచారణకు రాజ్‌పాల్ యాదవ్ స్వయంగా హాజరయ్యారు. తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం ‘అటా పటా లపట్టా’ వల్ల భారీగా నష్టపోయానని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. 
 
'నేను సుమారు 250 చిత్రాల్లో నటించాను. గత 13 ఏళ్లలో రూ.250 కోట్లు నష్టపోయాను. 1,200 థియేటర్లలో రావాల్సిన ఆ సినిమా.. ఒక్క థియేటర్‌లో కూడా రిలీజ్ కాలేదు. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. నన్ను ఎక్కడికి పంపినా (జైలుకు) వెళ్లడానికి సిద్ధం' అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
 
దీనికి స్పందించిన సీజేఐ.. 'కొత్త సినిమా ఏమైనా వస్తోందా? మంచి సినిమా తీసి మళ్లీ మీ ఇమేజ్ పెంచుకోండి. మా దగ్గర (కోర్టులో) కూడా మంచి నటులైన లాయర్లు ఉన్నారు, వాళ్లతో ఓ సినిమా తీయొచ్చు కదా!' అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
 
ఇక, కోర్టు గత ఆదేశాల మేరకు రాజ్‌పాల్ యాదవ్ రూ.1.15 కోట్లు డిపాజిట్ చేశారని ధర్మాసనం గుర్తించింది. నటుడి ప్రవర్తన పట్ల తాము సంతృప్తిగా లేకపోయినా.. ఆయనకు కొంత ఊరటనిస్తూ గడువు ఇస్తున్నట్లు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అక్టోబరు 5 వరకు గతంలో ఇచ్చిన మినహాయింపును పొడిగించింది.
 
కాగా, 2010లో 'అటా పటా లపట్టా' సినిమా కోసం మురళీ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ నుంచి రాజ్‌పాల్ యాదవ్ రూ.5 కోట్లు అప్పుగా తీసుకున్నారు. వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ.11 కోట్లు చెల్లించేలా 2012లో ఇరువర్గాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. అయితే, 2013లో ఆయన ఇచ్చిన రూ.1.05 కోట్ల విలువైన ఏడు చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి. 
 
ఈ కేసుల్లో ఆయనకు కింది కోర్టు విధించిన మూడు నెలల జైలు శిక్షను ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ ఏడాది జులై 10న సమర్థించింది. ప్రతి కేసులోనూ రూ.కోటి చొప్పున ఫిర్యాదుదారుడికి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. రాజ్‌పాల్‌తో పాటు ఆయన భార్య రాధా రాజ్‌పాల్‌కు సైతం ప్రతి కేసులో రూ.5.5 లక్షల జరిమానా విధించింది. జైలు శిక్ష నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపింది.. చివరికి అలా చిక్కింది.. సమాధి నుండి మృతదేహాన్ని...?

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్యూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్, స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్, ప్రెస్టీజియష్ చిత్రాలను నిర్మిస్తోన్న భారీ నిర్మాణ సంస్థ కాంబోలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘భారతీయుడు3’. 1996లో విడుద‌లైన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీకి స్వీకెల్‌గా భార‌తీయుడు2, భార‌తీయుడు 3 చిత్రాల‌ను క‌మ‌ల్, శంక‌ర్ కాంబోలో రూపొందించ‌టానికి లైకా సంస్థ సిద్ధ‌మైంది. అందులో భాగంగా 2024లో భార‌తీయుడు 2 విడుద‌లైన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడు దీనికి కొన‌సాగింపుగా ‘భారతీయుడు3’ను చిత్రీక‌రించ‌టానికి మేక‌ర్స్ సిద్ధ‌మ‌య్యారు.

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.