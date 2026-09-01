రామ మందిరానికి రూ.4 కోట్ల విరాళం - మహిళాదాత ఖాతాలో రూ.3 - చెక్ బౌన్స్
అయోధ్య రామమందిరానికి ఓ మహిళా భక్తురాలు రూ.4 కోట్లను చెక్ రూపంలో విరాళంగా ఇచ్చారు. అయితే, ఆ చెక్ను బ్యాంకు ఖాతాలో డిపాజిట్ చేయగా అది బౌన్స్ అయింది. ఇపుడు ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంత పెద్ద మొత్తం చెక్ ఇచ్చిన ఆ మహిళ దాత బ్యాంకు ఖాతాలో కేవలం రూ.3 మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. దీంతో అసలు ఆమె ఎందుకు అంత భారీ మొత్తానికి చెక్ ఇచ్చారు... ఆ చెక్ బౌన్స్ కావడంతో ఇపుడు ఏం జరగబోతుంది అనే ప్రశ్నలు ఉత్నన్నమవుతున్నాయి.
చెన్నైకు చెందిన ఓ మహిళా భక్తురాలు శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్కు రూ.4 కోట్ చెక్ ఇచ్చారు. అయితే, ఈ డబ్బును ఆలయంలో పని చేస్తున్న సిబ్బంది సౌకర్యాలు, సంక్షేమం కోసం మాత్రమే ఖర్చు చేయాలని కోరారు. అంతేకాకుండా ఈ మొత్తాన్ని అదే అవసరాలకు ఉపయోగిస్తామని ట్రస్ట్ లిఖితపూర్వక హామీ ఇవ్వాలని కూడా ఆమె షరతు విధించారు. దీనికి ట్రస్ట్ అంగీకరించలేదు. ఒక దాత సూచించిన నిర్ధిష్ట అవసరాలకు మాత్రమే డబ్బుు ఖర్చు చేస్తామని ప్రత్యేకంగాహామీ ఇవ్వలేమని అధికారులు ఆమెకు వెల్లడించి, అధికారులు ఆ చెక్కును బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారు.
చెక్ క్లియర్ చేసే ప్రక్రియలో ఆమె ఖాతాను పరిశీలించిన బ్యాంకు అధికారులు అసలు విషయాన్ని తెలుసుకుని అవాక్కయ్యారు. ఇదే విషయాన్ని రామ మందిర ఆలయ అధికారులకు బ్యాంకు అధికారులు చేరవేశారు. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయంపై మహిళకు నోటీసు ఇచ్చి వివరణ కోరేందుకు బ్యాంకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం.