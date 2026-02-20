రూ.10 కోట్లు ఇస్తారా.. చంపేయమంటారా? రణ్వీర్కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హెచ్చరిక
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు రణ్వీర్ సింగ్కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ నుంచి మరోమారు బెందిరింపులు వచ్చాయి. తమకు రూ.10 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదా తమ గ్యాంగ్ చేతిలో చనిపోతారంటూ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు అమెరికాలో రిజిస్టర్ అయిన ఫోన్ నంబరు నుంచి రణ్వీర్ సింగ్ మేనేజర్కు వాట్సాప్ ఖాతాకు బెదిరింపుల నోట్ వచ్చింది. దీనిపై ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అమెరికా అధికారులను సంప్రదించినట్టు సమాచారం.
కాగా, బాలీవుడ్ ప్రముఖులకు ఈ తరహా బెదిరింపులు రావడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తనను తాను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన హ్యారీ బాక్సర్గా పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తి బాలీవుడ్ ప్రముఖులకు ఈ బెదిరింపు సందేశం పంపించాడు. తాను కోరినంత డబ్బు ఇవ్వాలని లేదంటే సిబ్బందిని హత్య చేస్తానని బెదిరించాడు. మీ మేనేజర్ నుంచి, మీ వద్ద పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరి వివరాలు మాకు తెలుసని, వారు తమ కుటుంబాలతో ఎక్కడ నివసిస్తున్నారో కూడా తెలుసని, వాళ్ళకు ఏమీ కాకముందే మీరు డిమాండ్లకు అంగీకరించాలని ఆ వాయిస్ నోట్లో పేర్కొన్నాడు.
కాగా, గతంలో నటుడు రోహిత్ శెట్టి ఇంటి వెలుపల ముగ్గురు వ్యక్తులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడు శుభమ్ లోంకర్ హస్తం ఉన్నట్టు దర్యాప్తులో వెల్లడైన విషయం తెల్సిందే.